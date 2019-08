Cs quiere cambiar la ley para asegurar la rentabilidad a agricultores y ganaderos

Ciudadanos plantea reformar la Ley de la cadena alimentaria con el fin de garantizar que los precios del sector agrario y ganadero aseguren la rentabilidad a estas explotaciones y evitar así el cierre de los negocios. Esta es una de las medidas propuestas por su portavoz ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, María Ángeles Rosado, en una entrevista concedida en la 'Revista Agricultura', donde plantea varias medidas para luchar contra la despoblación de la llamada 'España vacía'.

Un "problema de Estado" para Ciudadanos, según comenta Rosado, agricultora de profesión, que llega a considerar la despoblación "el problema territorial más importante que tiene España", remarcando la ausencia de grandes inversiones en las zonas rurales durante los últimos 40 años.

En lo que respecta a la economía de estas zonas, Rosado plantea "garantizar la rentabilidad de las explotaciones mediante la mejora de la Ley de la Cadena Alimentaria, para que garantice que los precios cubran los costes y los beneficios al agricultor para que sus empresas agroganaderas sean rentables"

"Uno de los problemas es la falta de rentabilidad, por eso se abandona la actividad agraria, que es la que siempre está en las zonas rurales. Y si hay rentabilidad y hay servicios, la gente se queda en el campo y sus hijos también se ponen al frente de las explotaciones", abunda.

Más mujeres al frente de las explotaciones

Por otro lado, la diputada de Ciudadanos también llama en la entrevista a hacer que las mujeres asuman más responsabilidades dentro de las explotaciones agrarias, como titulares de las mismas, en los consejos rectores de las cooperativas y en puestos de representación en las organizaciones agrarias.

"Una cosa importante para que esto suceda es ser titular de tu explotación", afirma Rosado, que cree necesario potenciar para ello la figura de la titularidad compartida. En este sentido, lamenta que, ocho años después de la puesta en marcha de la ley que regulaba esta figura, aún sigue sin reglamento.

"Si no estás al frente de tu explotación, ni eres socia de tu cooperativa y no puedes estar en el consejo rector, no eres socia de la organización agraria y no puedes acceder a los cuadros de dirección. Es una cadena", subraya Rosado, que ha sido la primera mujer en obtener titularidad compartida de su negocio en la provincia por la que es diputada, Guadalajara.