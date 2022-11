¿Cuál es el mínimo de cuentas bancarias que deberías tener según los expertos?

Hay quienes ni se plantean tener más de una cuenta bancaria. Muchos creen que con tener una, basta y sobra para administrar sus finanzas, pero ¿es verdad? Lo cierto es que tener solo una cuenta puede llegar a ser contraproducente para las finanzas personales. ¿Qué ocurriría si el banco bloquea la cuenta? ¿O si se roban la tarjeta? ¿Y si un día no funciona la aplicación y se necesita hacer una transferencia urgentemente? En casos como estos es cuando tener una segunda cuenta corriente puede resultar útil.

Y entonces, ¿cuántas cuentas bancarias es prudente tener? Los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com responden: "Depende de cada persona, pero desde HelpMyCash recomendamos siempre tener, al menos, dos cuentas. Hemos confirmado que esta es la mejor forma de administrar el dinero. Digamos que es como dividir el capital en diferentes cubos, cada uno con su propio propósito", explican. Además, "de mejorar la gestión de las finanzas, el cliente está más protegido y se puede seguir operando si la cuenta principal falla en algún momento", añaden.

Bloqueo de cuentas

Uno de los momentos más tensos que puede llegar a vivir una persona es cuando se entera de que tiene la cuenta bloqueada. Esto significa que no puede operar con su cuenta y, por lo tanto, no puede usar su tarjeta, recibir transferencias, sacar dinero o pagar recibos.

O bien, quizá no tiene la cuenta bloqueada, pero su tarjeta de débito se estropeó o fue robada. En este caso, se verá obligado a ir a una oficina y retirar dinero desde la caja. Nada práctico, si se tiene en cuenta que la mayoría de agencias trabajan hasta las 14:00 horas.

Es en casos como estos donde es más evidente la necesidad de tener una cuenta bancaria extra. De esta forma, se tiene una alternativa para seguir operando y no quedarse de manos atadas. "La cuenta secundaria puede servir para emitir y recibir transferencias, pagar recibos o abonar compras. Eso sí, hay que asegurarse de que se tiene saldo para cubrir emergencias", indican desde HelpMyCash.com

Además, tener una segunda cuenta bancaria no cuesta dinero. De hecho, si la cuenta solo se va a usar puntualmente y no se va a domiciliar la nómina, se puede abrir una cuenta sin comisiones y sin vinculación. Estas cuentas no tienen gastos de mantenimiento, permiten hacer transferencias sin coste, sacar dinero y solicitar una tarjeta gratuita, señalan desde HelpMyCash.

Un ejemplo de cuenta sin condiciones ni comisiones es la Cuenta Online de Santander. Incluye tarjeta de débito y no tiene gastos de mantenimiento. Y, actualmente, ofrece a los clientes nuevos un regalo de 150 euros si deciden domiciliar sus ingresos.

BBVA es otro de los grandes bancos que no tiene comisiones para nuevos clientes de la Cuenta Online sin Comisiones. Además de abrirse 100% online, ofrece la tarjeta de débito Aqua, una de las más seguras de España, que también es gratis.

Otra entidad que premia a quienes deciden volverlo su banco principal es Abanca. La entidad gallega regala hasta 300 euros por domiciliar la nómina. Ahora bien, no es un requisito, por lo que la puede abrir cualquier persona. La Cuenta no Cuenta de ING también es gratis y no tiene requisitos. Incluye una tarjeta de débito virtual y permite tener hasta dos cotitulares.

Promover el ahorro

Tener todo el dinero en una misma cuenta puede ser un arma de dos filos. Sobre todo, cuando se trata de no gastarse los ahorros. "Tener los ahorros y el dinero del día a día en la misma cuenta no ayuda a mantener el control de las finanzas. Lo ideal es tener una cuenta en la que se pueda separar el dinero de uso diario del que se quiere guardar. De esta manera, es más fácil gestionar la economía doméstica y saber cuánto dinero se ahorra cada mes y a cuánto asciende nuestro colchón financiero", señalan fuentes de HelpMyCash.

Además, hay cuentas que permiten rentabilizar el dinero y ganar intereses. Una de las promociones más atractivas de noviembre es la oferta de Sabadell. La entidad ofrece hasta 2% TAE si se trata de un nuevo cliente. Aunque el límite a remunerar son 30.000 euros, si se cumplen con sus condiciones se podría obtener hasta 600 euros en un año.