Cuál es el sueldo de un maquinista de Renfe: requisitos para poder aplicar

El Plan Estratégico 2018-2023-2028 de Renfe, por el cual buscan "adaptarse a las necesidades del mercado y abrir nuevas oportunidades de negocio", ha dado lugar a un número de ampliaciones en la compañía, lo cual ha generado un gran interés por su futuro. A su vez, la búsqueda de la empresa de un socio para su filial de mercancías para incrementar el volumen de negocio y su presencia internacional representa una gran oportunidad para cualquiera que esté interesado en incorporarse como maquinista.

Los requisitos para pedir una plaza en la plantilla de Renfe son relativamente laxos: el solicitante no necesariamente tiene que tener la nacionalidad española, sino que también puede ser descendiente o cónyuge (que no esté separado por derecho) de un ciudadano de la Unión Europea o incluso puede simplemente demostrar que reside legalmente en España, siempre y cuando cuenten con un nivel adecuado de conocimiento del español, hayan cumplido la edad prevista para el puesto y tengan los permisos de trabajo necesarios.

Los interesados no pueden tener un contrato de trabajo extinguido con el Grupo Renfe, sea por haber dimitido o por no superar el periodo de prueba, ni haber sido declarado "no apto" o inhabilitado por sentencia firme para desempeñar las funciones del puesto; no puede haber sido objeto de un despido disciplinario o una causa de incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad para el ejercicio de funciones públicas, ni separado mediante expediente disciplinario de cualquier administración, organismo o empresa pública. En caso de ser extranjero, no puede tener una sanción disciplinaria o equivalente que le impida el acceso a las funciones o puestos de trabajo públicos.

Salarios y complementos

En cuanto al sueldo, los maquinistas suelen ganar entre 20.000 y 50.000 euros anuales, si bien los complementos representan una cifra nada desdeñable. El II Convenio Colectivo del Grupo Renfe establece que un maquinista de entrada gana 18.644,64 euros al año, siendo este el puesto más bajo entre los conductores, si bien se le puede llegar a sumar los complementos de conducción (1.091, 76 euros), el de seguridad, formación y gestión (163,76 euros mensuales) o de gastos de viaje, incompatible con el anterior (13,64 euros al día).

En el rango más alto, el jefe de maquinistas nivel A tiene un sueldo fijo anual de 42.378,96 euros, con los complementos de conducción anual (7.642,32 euros al año), de seguridad, formación y/o gestión (272,97 euros mensuales) o una indemnización por gastos de viaje, igual que la descrita para el maquinista de entrada.