Cuándo cobrarán los pensionistas la paga extra de Navidad en 2022

La mayoría de pensiones se reparten en 14 pagas. Para ser más exactos, se establece en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 8/2015, que regula la actual Ley General de la Seguridad Social, salvo las que responden a un accidente de trabajo o enfermedad profesional. En ambos casos, se prorratean en 12 pagas según el cálculo de la base de cotización, eso sí, sin que estos supongan una pérdida de poder adquisitivo. Por otro lado, cabe subrayar que se espera una revalorización de todas las pensiones -viudedad, jubilación, incapacidad- en torno a un 8,5% para 2023.

Justo en este sentido, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no descarta un incremento superior a la cifra estimada. Habrá que esperar un poco más para saber el dato definitivo, puesto que se determina sumando el Índice de Precios al Consumo Anual (IPC) entre noviembre y diciembre y dividiendo por 12. Por ejemplo, el año pasado apenas supuso un 2,5%, sin embargo, los datos que ya se han publicado por el INE, que corresponden a diciembre de 2021 y los ocho primeros meses de 2022, ya suponen un incremento del 7,8%

Cuándo se recibirá la primera paga extra de las pensiones

La Seguridad Social es el organismo público encargado de gestionar y pagar las pensiones. Para alivio de los pensionistas, la paga extra de Navidad se ingresa en noviembre de 2022, mientras que la primera del año que viene, se recibirá en junio de 2023. Ahora bien, cabe decir que el día exacto depende de los bancos. Por ejemplo, CaixaBank, Santander y Bankinter adelantan el pago de las prestaciones a los días 23 y 24 de cada mes. Sin embargo, el resto de entidades como Sabadell, BBVA, ING, Abanca, Liberbank, Cajamar y Unicaja tienden a respetar los plazos de la Seguridad Social y reparten estas pensiones el mismo día 25.

Cuánto se cobrará de pensión en 2023 tras la subida del 8,5%

La tasa de inflación, que en septiembre se moderó en un 9%, hace temblar el bolsillo de casi 10 millones de pensionistas en España. Para atajar esta problemática, el Ejecutivo de Pedro Sánchez confirmó el incremento de las pensiones en torno a un 8,5%, lo que se recoge en los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Para las pensiones contributivas, la cuantía mínima que se garantiza en 2022 es de 721,70 euros para jubilados mayores de 65 años sin cónyuge a cargo. Con el alza estipulada para 2023, a la espera de que se confirme el IPC de diciembre, pasaría a ser de 783,04 euros a partir de enero del año que viene, esto es, 61,34 euros más cada mes. En el caso de la cuantía máxima, pasará de los 2.275,77 euros a los 2.819,18 euros.

Por otro lado, en el caso de las pensiones no contributivas administradas por el Imserso, la pensión no contributiva íntegra es de 421,40 euros al mes, o 5.899,60 euros anuales. Si el Gobierno finalmente las sube sobre el 8,5%, se fijará en 457,21 euros para 2023. Por lo tanto, la brecha entre la pensión máxima contributiva, de 3.058,81 euros, con respecto a la mínima no contributiva, asciende a 2.601,60 euros.