¿Cuándo deberías tener un testamento? Las 10 razones para hacerlo según la OCU

A la hora de hacer un testamento hay que tener muchas cosas en cuenta, desde a qué personas debes dejar de forma legal parte de tu legado, hasta quienes recibirán un porcentaje mayor del establecido. Asimismo, también es importante establecer qué quiere la persona que hagan sus herederos con ciertas propiedades como viviendas, coches o incluso joyas o incluso si desean desheredar a alguno de los implicados.

En caso de no hacer con antelación este documento, los bienes se repartirán de forma equitativa entre los herederos correspondientes según lo establecido por la ley. De hecho, el testamento puede realizarse en cualquier momento de la vida, por lo que no hace falta ser mayor o tener propiedades para ello.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierten que es importante decidir acerca del futuro de los bienes y evitar complicaciones a los herederos haciendo lo antes posible el testamento. Por este motivo, han elaborado un listado con las 10 razones claves por las que todos los ciudadanos deberían considerar poner al día la herencia.

1. Cambiar el reparto de la herencia

¿Qué ocurre si el reparto legal de la herencia no te convence? Al hacer el testamento podrán legar unos bienes u otros a diferentes miembros de tu familia, siempre cumpliendo con los mínimos legales. Además, dependiendo del tipo de composición de tu familia, si estás o no casado o incluso si tienes ascendientes mayores aún vivos, puedes dejarles parte de tus bienes. Esta es la razón principal para elaborar un testamento, pero no la única.

2. Facilitar los futuros trámites

Los trámites derivados de las herencias y notarios pueden llegar a ser muy costosos. Cuando no existe testamento, la declaración de herederos ab intestato puede llegar a costar entre 250 y 400 euros. En cambio, hacer el testamento suele ser unos 60 euros, por lo que ahorrará mucho dinero a los descendientes.

3. Asignar ciertos bienes

Aunque más adelante desgranaremos los casos concretos en los que es esencial adjudicar en el testamento ciertos bienes a personas concretas. Es importante tener claro que cualquier asignación concreta de los bienes debe indicarse en el testamento. "Hacer adjudicaciones conviene si tienes claro, por ejemplo, que a un hijo le gusta o le conviene más una cosa y a otro, otra", señalan los expertos. Esto también podrá evitar posibles conflictos por las herencias.

4. Cambiar los porcentajes de herencia

La Ley establece que todos los herederos reciben un porcentaje proporcional e igualitario, por tanto, si la persona desea que las partes no sean iguales o beneficie más a unos que a otros, deberán señalarlo en el testamento. Recordemos que la herencia se divide en tres partes: un tercio de la legítima estricta que debe repartirse en partes iguales entre todos los hijos, un tercio de mejora y uno de libre disposición.

Asimismo, "si el hijo al que quieres mejorar es discapacitado, desde 2021 le puedes incluso dejar la legítima estricta de sus hermanos y si él no las consume en vida, sus hermanos heredarían lo que quede", recuerdan desde OCU.

5. Desheredar a un hijo

Las relaciones familiares pueden ser muy complejas y en algunos casos padres e hijos no se llevan bien. Cuando los progenitores deciden desheredar a un hijo, deben saber que es imprescindible indicarlo en el testamento, ya que de lo contrario recibirán la parte legal correspondiente.

Eso sí, debemos tener en cuenta que existen requisitos muy concretos para poder realizar este acto, puesto que se puede impugnar este testamento ante los tribunales y demandar una parte de la herencia. Por lo general, la ley da por válidas cuestiones como negar el sustento cuando lo necesitabas, maltrato físico o psicológico e injurias graves.

6. Asegurar parte de la herencia al cónyuge

Los cónyuges solamente recibirán el usufructo de una parte de la herencia en caso de que haya parientes por abajo o por arriba. "La mitad, si solo tienes padres, abuelos, o un tercio, en caso de tener hijos, nietos, etc.", apuntan desde la organización. Al hacer el testamento podrá dejar a la pareja los bienes en propiedad, un usufructo más amplio o incluso un intercambio entre los herederos.

7. En caso de las parejas de hecho

Dado que no todas las comunidades autónomas tienen las mismas normativas respecto a las herencias, algunas parejas casadas o de hecho tendrán derechos sucesorios diferentes. Por este motivo, es una razón importante tener el testamento en regla para evitar problemas a tu pareja en caso de fallecimiento.

8. Regalos especiales

Como en el testamento es posible dividir la herencia al gusto de la persona firmante, siempre cumpliendo con los mínimos legales para los herederos forzosos, hay una parte que siempre pueden entregarse como legado especial. "Una parte de la herencia magra y ajena al impuesto de sucesiones y a las deudas, que son asuntos que afectan solo a los herederos, pero no a los legatarios", señalan desde OCU. Eso sí, nunca podrán vulnerar las legítimas de los herederos forzosos.

9. Cuando no tenga herederos forzosos

Quienes no tengan ninguna descendencia, ni familiares vivos y tampoco pareja formal, pueden delegar sus bienes a quienes quieran. En los casos en los que no haya testamento por ley se entregará a los familiares más allegados o acabará en las arcas del Estado. En cambio, cuando existe testamento, cada individuo puede decidir otros herederos diferentes, como amigos o incluso organizaciones benéficas.

10. Beneficiar a otros familiares

Cuando las personas están casadas, pero no tienen descendientes, es posible que la herencia quiera repartirse de manera diferente. Por un lado, es posible dejar todo al cónyuge o, por otro, se puede establecer que si él muere con antelación, tu herencia vaya a la familia carnal en vez de a otros parientes políticos.

A esto se le conoce como heredero fiduciario, es decir, un primer heredero, y un heredero fideicomisario o segundo heredero, que recibirá a la muerte del fiduciario los bienes que el primero no haya gastado.