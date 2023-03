¿A partir de cuánto dinero hay que declarar las apuestas y cuánto se queda Hacienda?

El próximo 11 de abril será el día en el que se inicie la campaña de la declaración de la Renta 2022, que esta vez llega con novedades fiscales para los contribuyentes. Desde esa fecha estará disponible el borrador en la web de la Agencia Tributaria. Un documento ante el que pueden surgir muchas dudas. Una de ellas es a partir de qué cifra se deben declarar los beneficios logrados en las apuestas deportivas y qué cantidad se quedará Hacienda.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que los juegos de azar y las apuestas deportivas online están regulados por la Ley para la regulación tributaria de estas apuestas, desde el año 2011. Aquí entran tanto las apuestas como el casino y el póker online. Y la misma detalla que no todas las ganancias deben declararse.

Pero en el caso de superar las cantidades estipuladas, Hacienda puede castigar con fuertes multas que van desde el 50% hasta el 150% de las ganancias obtenidas a quienes no lo hagan, dependiendo de que se consideren infracciones leves o graves. Si bien es cierto que los beneficios no aparecen en nuestros datos fiscales del borrador de la Renta, puesto que Hacienda no obliga a los operadores a informar de los ingresos de cada jugador, sí puede solicitar la información y acceder a ella.

¿Cómo se calculan los beneficios en las apuestas?

Para saber cuánto dinero ha ganado una persona en las apuestas, hay que utilizar la siguiente fórmula: dinero en el saldo a 31 de diciembre – dinero en el saldo a 1 de enero – ingresos + retiradas. Es decir, solo hay que declarar por los beneficios netos. Para conocer la cantidad exacta, las casas de apuestas online permiten descargar un informe detallado de todas las transacciones realizadas durante el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre.

Aquí hay un matiz importante, ya que si el dinero se encuentra en el saldo de la casa de apuestas a 31 de diciembre, se consideran beneficios aunque no se haya retirado a la cuenta bancaria.

¿Qué beneficios en las apuestas se deben declarar?



Es obligatorio declarar las ganancias netas superiores a 1.600 euros en juego online.

en juego online. Es obligatorio declarar las ganancias netas superiores a 1.000 euros cuando las rentas por empleo superen los 22.000 euros o 14.000€ con varios pagadores.

En el caso de ser estudiante o no obtener ingresos anuales por valor de 5.500 euros, no será necesario declarar las ganancias hasta que se supere esa cifra en beneficios en apuestas.

Siempre que se superen estas cantidades, se deben declarar como IRPF. En la casilla 282 se deben incluir las ganancias y en la 287, las pérdidas. El resultado final se acreditará en la casilla 290.

¿Qué porcentaje se lleva Hacienda de las apuestas?



Los beneficios en apuestas, casino y póker online, se sumarán a los rentas obtenidas en el trabajo. De esta suma dependerá el porcentaje impositivo a pagar.

19% de las ganancias a quienes tengan ingresos de hasta 12.450€

de las ganancias a quienes tengan ingresos de hasta 12.450€ 24% de las ganancias a quienes tengan ingresos de 12.450 a 20.200€

de las ganancias a quienes tengan ingresos de 12.450 a 20.200€ 30% de las ganancias a quienes tengan ingresos de 20.200 a 35.200€

de las ganancias a quienes tengan ingresos de 20.200 a 35.200€ 37% de las ganancias a quienes tengan ingresos de 35.200 a 60.000€

de las ganancias a quienes tengan ingresos de 35.200 a 60.000€ 45% de las ganancias a quienes tengan ingresos superiores a 60.000€.

de las ganancias a quienes tengan ingresos superiores a 60.000€. 47% de las ganancias a quienes tengan ingresos superiores a 300.000€.

Hay que tener en cuenta que es un impuesto progresivo por tramos. Es decir, la persona que entre ingresos del trabajo y las apuestas gane 40.000 euros, no deberá abonar un 37%, sino que ese porcentaje solo aplicará a los últimos 4.800 euros. Por otro lado, no se pueden compensar los años que se tengan pérdidas con los que se tengan beneficios, es decir, no se puede deducir nada en casa de perder dinero con las apuestas.