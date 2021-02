Cuándo saltan las alarmas de Hacienda al ingresar o retirar dinero en efectivo

Con motivo de las restricciones, confinamientos, teletrabajo y un largo etcétera, derivados de la pandemia de la Covid-19, ha aumentado de forma considerable la capacidad de ahorro de muchas familias (aquellas que, obviamente, no se han visto tan perjudicadas por la crisis, por motivos de ERTE, paro...). A esto se le ha sumado una endurecimiento de la política de comisiones por parte de las entidades bancarias que ha causado algo de recelo entre sus clientes. La alternativa ha sido, una de las más antiguas, guardar el dinero en casa.

Pongámonos, por ejemplo, en el caso de una persona que decide sacar de forma periódica durante unos meses más de 1.000 euros de su cuenta para guardarlo en casa, para imprevistos, compras menores, regalos, etc. Bien, pues esto es algo totalmente legal, pero eso sí, hay que tener en cuenta que esa condición se anulará si no se incluye en la declaración de la renta que, por cierto, ya tiene las fechas señaladas en el calendario de 2021. Lo mismo ocurrirá al contrario, dinero que teníamos en casa que decidimos ingresas en el banco.

Pero eso sí, no solo habrá que rendir cuentas con el fisco, sino, que además, hay que tener en cuenta que la Agencia Tributaria puede estar al acecho, ya que Hacienda puede detectar ingresos injustificados, principalmente por ingresos o transferencias en las cuentas bancarias.

En este sentido, cualquier ingreso o retirada en efectivo superior a 3.000 euros o transferencias elevadas hará saltar las alarmas pudiendo dar lugar a una investigación por parte de Hacienda. Si detecta ahorros no justificados hará pagar por ellos a su poseedor mediante impuestos como ganancia patrimonial no justifica. El resultado es el pago de una cuantía alta derivada de una sanción.

Eso sí, el hecho de tener ahorros no justificados no implica directamente la apertura de una investigación o la aplicación de una multa por parte de Hacienda. De hecho, hoy en día en España es posible comprar con dinero en efectivo por un máximo de 2.500 euros en el caso de las personas físicas.

Otros movimientos que se notificarán a Hacienda

Pero esto no es lo único que hará saltar las alarmas de la Agencia Tributaria. Hay otros movimientos sobre los que el banco suele dar parte al fisco. Por ejemplo, en el caso de transacciones con billetes de 500 euros. En este supuesto, por ejemplo, no importa que la cantidad no supere ese límite de 3.000 euros. Cuando la entidad detecte un movimiento con 'uno de los grandes' informará a Hacienda, tal y como está estipulado en el Tribunal Supremo.

También en otras circunstancias, como por ejemplo, en los casos en que las operaciones superen los 10.000 euros o los préstamos o créditos por más de 6.000 euros.