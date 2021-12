Los casos en que el ingreso mínimo se pide al SEPE y no a la Seguridad Social

Esta semana, el Congreso ha aprobado la Ley del Ingreso Mínimo Vital. El Real Decreto Ley 19/2021 llega después de que el Pleno del Congreso aprobase por fin la norma, gracias a los votos de los dos partidos que forman el Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos), así como Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu. El principal partido de la oposición, el Partido Popular, fue uno de los que cambió su posición, de abstenerse a votar en contra, tras su paso por la Cámara alta. No fueron los únicos, también los nacionalistas vascos y Ciudadanos y Compromís modificaron su papeleta.

Este viraje ocurrió tras su paso por el Senado, cuando se eliminó del texto la disposición final sexta, incluida en la tramitación en el Congreso, para la creación de un fondo específico para sufragar los gastos de gestión que el IMV supone para los ayuntamientos.

En cualquier caso, esta nueva norma ha incluido una serie de cambios que modifican en cierta forma la ayuda que el Gobierno sacó adelante en junio de 2020 y de forma casi urgente, como consecuencia de la severa crisis de la Covid-19. Así las cosas, una de las modificaciones atañe directamente a aquellos parados que cobran el subsidio por desempleo del SEPE.

Agotar la prestación

Y es que a partir de ahora, quienes agoten este subsidio, y siempre y cuando no tengan otra fuente de ingresos, podrán acceder al ingreso mínimo vital, sin que la cuantía se vea reducida y pese a no cumplir todos los requisitos. El objetivo del Gobierno es que aquellos que se queden sin la prestación del SEPE no se vean "desprotegidos".

Eso sí, en este sentido hay que tener en cuenta que aquellos que se encuentren en esta situación deben solicitar el ingreso mínimo vital al SEPE. Este punto es importante, ya que desde hace año y medio esta ayuda la gestiona la Seguridad Social. Es decir: aquellas familias que vayan a pedir el IMV por primera vez, deben seguir acudiendo a la Seguridad Social; pero, como decimos, aquellos que agoten el subsidio por desempleo, pueden pedir el ingreso mínimo vital al SEPE. Además, la cuantía que recibían no se verá reducida.