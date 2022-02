Cuándo me puedo jubilar: así es la tabla de la Seguridad Social hasta 2027

Cuando se acerca el fin de la vida laboral, lo más normal es empezar a pensar en la jubilación, con todo lo que ello conlleva y las dudas que puedan suscitar. Desde el punto de vista más ocioso (en qué ocuparé mi tiempo, cursos a los que me podría apuntar, viajes del Imserso...) hasta el lado más económico: cuál será la cuantía de mi pensión o si me veré afectado por coeficientes reductores en el caso de jubilarme de forma anticipada. Ahora bien, para tener estos últimos puntos claros, lo primordial es conocer la edad legal de jubilación. Y esto, aunque a priori parezca sencillo, no es simple, ya que en el sistema de pensiones español, los años a cotizar van aumentando a medida que pasa el tiempo.

Cabe resaltar que para poder solicitar el cobro de la pensión mínima de jubilación en España hay que cotizar un mínimo de 15 años. Con este requisito se podrá cobrar en 2022, un mínimo de 658 euros mensuales (sin cargas familiares) o 890,5 euros mensuales con cónyuge a cargo. Si bien es cierto que estas son las cuantías para aquellos mayores de 65; para los menores la cifra cambia. Una cifra muy alejada de la pensión máxima que este año se sitúa en 2.820 euros mensuales.

Esto no quiere decir que un trabajador que haya cotizado los periodos estipulados por ley vaya a cobrar esa cuantía. Sí cobrará el máximo que le correspondería en función del cálculo de su pensión, que depende principalmente del tanto por ciento y la cuantía cotizada al mes del sueldo. Cuanto más alto es el sueldo más dinero para la pensión.

La tabla de la Seguridad Social

Pero, ¿cuánto tengo que cotizar si me jubilo este año? ¿Será lo mismo el año que viene? Para jubilarse legalmente y cobrar el máximo de pensión hay que cumplir dos requisitos: la edad exigida para jubilarse y el periodo cotizado que marca la Seguridad Social.

Ambos factores no han parado de subir desde el año 2013, y continuarán haciéndolo al menos hasta 2027 con el fin de garantizar el mantenimiento del sistema de pensiones. De este modo, para cobrar el 100% de la pensión en 2022 hay que haber cotizado al menos 37 años y seis meses o más para poder jubilarse a los 65 años. Si la cotización es inferior a los 37 años y seis meses, pero se acerca a la cifra, puedes acceder al retiro a los 66 años.