¿Cuándo se empezará a cobrar el cheque de 200 euros? Hacienda desvela la fecha

El pasado miércoles, 15 de febrero, arrancó el plazo para solicitar la ayuda de 200 euros impulsada por el Gobierno de España y, tan solo dos días después, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, liderado por María Jesús Montero, ya ha desvelado que hasta el momento se han recibido más de medio millón de solicitudes para acceder al cheque para comprar alimentos. Por lo que no es de extrañar que sean los potenciales beneficiarios los que se pregunten ahora cuándo se empezará a cobrar esta medida anticrisis para paliar los efectos económicos de la invasión rusa en Ucrania.

Justo en este sentido, cabe recordar que esta iniciativa tiene como objetivo proteger a los sectores más vulnerables de la población que se han visto afectados por los elevados precios de los alimentos, a raíz de la tasa de inflación disparada en los últimos ocho meses. Tanto es así, que en agosto del año pasado se superó la barrera de los dígitos por primera vez en los últimos tres años. En concreto, lo hizo en agosto de 2022, cuando se llegó a un IPC en nuestro país del 10,4%, motivado principalmente por el coste de la factura de la luz y el combustible, lo que supuso una enorme precariedad económica. No obstante, esta lacra también se ha visto reflejado en el resto de países europeos.

Asimismo, cabe recordar que podrán acceder aquellos trabajadores por cuenta ajena o propia, así como los beneficiarios la prestación o el subsidio por desempleo que no superasen los 27.000 euros brutos de renta en 2022. A todo ello, habrá que sumarle un patrimonio que no supere los 75.000 euros, descontando la vivienda habitual. Un apunte importante al respecto. Si no cumple con los requisitos, se le notificará una propuesta de resolución denegatoria y contará con un plazo de 10 días para alegar. En otro caso, si trascurren tres meses desde que finalizó el plazo de presentación de la solicitud, si no se ha cobrado la ayuda, ni se ha recibido una notificación de propuesta de resolución denegatoria, la petición se entiende desestimada.

¿Cuándo se empezará a abonar la ayuda de 200 euros?

Pues bien, Hacienda ya ha dado respuesta a esta importante cuestión. Si bien la sede electrónica de la AEAT para pedir la ayuda se mantendrá abierta hasta el 31 de marzo, Hacienda ha establecido un plazo de tres meses para cobrarlo, que comienza a contar desde el mismo día 31 de marzo, esto es, coincidiendo con el fin el periodo para presentar el formulario.

Por lo tanto, probablemente podría comenzar a abonarse a partir de mayo. En cualquier caso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha fijado el 30 de junio de 2023 como fecha máxima para que se reciba la cuantía, en un único pago y mediante transferencia bancaria. No obstante, como ocurrió con el primer cheque de 200 euros para personas de bajo nivel de ingresos y patrimonio aprobado el año pasado, está previsto que la mayoría de beneficiarios perciban el pago en apenas unas semanas después de enviar la solicitud, es decir, antes de que termine el mes de mayo.

¿Habrá que declarar el cheque de 200 euros a Hacienda?



Sí, la ayuda de 200 euros deberá incluirse en la próxima declaración de la Renta, correspondiente al ejercicio de 2023, que se comenzará a mediados del mes de abril del año que viene. Así lo ha anunciado el Ministerio de Hacienda y Función Pública. En este sentido, tributarán por él aquellos contribuyentes que superen el mínimo para hacer la declaración.