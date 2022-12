Cuándo suben las pensiones: esta será la fecha exacta y las cuantías previstas

A poco menos de dos semanas para que acabe 2022, son casi diez millones los pensionistas que se preguntan ahora cuándo suben las pensiones de cara a los próximos doce meses. Justo en este sentido, lo primero que hay que saber es cuánto subirán estas prestaciones en 2023. Pues bien, para responder a esta pregunta, hay que echar la vista atrás. En concreto, a hace solo una semana, cuando el INE confirmó el IPC definitivo para el mes de noviembre, que finalmente se moderó en un 6,8%. Pero, ¿qué valor tiene este dato, relativo a la tasa de inflación, para calcular las cuantías de las pensiones en 2023?

Cabe recordar que con la primera reforma de las pensiones, aprobada justo hace un año, el 27 de diciembre del año pasado, e impulsada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la cantidad de dinero a percibir por los beneficiarios, que engloba la prestación por jubilación, incapacidad permanente (total, absoluta o gran invalides), así como por fallecimiento (viudedad, orfandad y en favor de familiares), se revalorizan anualmente conforme a la evolución del IPC, que será del 8,5% para las pensiones contributivas, esto es, las gestionadas por la Seguridad Social, mientras que las pensiones no contributivas, es decir, las más bajas, experimentarán un alza de hasta un 15%.

La reforma de las pensiones explica, por tanto, que, desde 2022, los pensionistas no cobren la ya conocida como 'paguilla de las pensiones', que normalmente se recibía dos veces al año, en verano y en Navidad. Sin embargo, a falta de que se celebre el último Consejo de Ministros del año, aún queda por confirmar que el Gobierno de coalición apruebe la segunda parte de la reforma de las pensiones, que conlleva una serie de cambios a tener en cuenta. Este es el caso, por ejemplo, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, se plantea aplicar cambios en la jubilación parcial y en la activa, dos modalidades que pueden ayudar a aliviar la presión financiera que soporta a día de hoy en la Seguridad Social y que irá a más las próximas décadas con la jubilación de los ya conocidos como la generación 'Baby boomers', caracterizada por la alta tasa de natalidad de los nacidos entre 1946 y 1964.

¿Cuándo van a pagar la subida de las pensiones?

La subida de las pensiones, contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, y a la espera de que el Gobierno de España lo apruebe finalmente en Consejo de Ministros, y posteriormente, lo decrete, entrará en vigor el próximo mes de enero de 2023. Por lo tanto, las nuevas cuantías de dichas prestaciones sociales, comenzarán a surtir sus efectos a partir del primer mes del año. Entre las muchas novedades a tener en cuenta, la pensión contributiva máxima superará, por primera vez en la historia, los 3.000 euros. Por otro lado, en el caso de las no contributivas, se garantiza una cuantía mínima que pasará de los actuales 457,22 euros a los 525,80, lo que supone unos 70 euros de media más al mes.

Esta alza sin precedentes, liderada desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, tiene como objetivo combatir la tasa de inflación disparada a raíz de la invasión rusa en Ucrania, que en agosto de este mismo año alcanzó su pico más alto, hasta sumar un 10,4%. No cabe duda de que este incremento busca paliar los efectos de la guerra que se han visto reflejados directamente en el precio de la factura de la luz y del gas, llenar el cesto de la compra, así como pasar por la gasolinera a repostar el depósito del vehículo de diesel o gasolina.

A pesar de ello, no parece que esta medida sea suficiente, ya que la realidad es que el aumento de las pensiones con el IPC no iguala la inflación acumulada en dos años, puesto que las pensiones más bajas no alcanzan ni siquiera el Salario Mínimo Interprofesional o SMI que, en la actualidad se encuentra cifrado en 1.000 euros brutos mensuales. Para hacerse una idea, el aumento del 8,5% para las contributivas, supondrá un aumento de unos 107 euros de media, lo que situará la cuantía media en torno a unos 1.364 euros. Asimismo, para aquellos pensionistas que pertenecen al Régimen General, la subida será de unos 120 euros, aunque si se acaban de jubilar, la pensión media ascenderá a los 1.550 euros.