¿Cuándo vuelven los viajes del Imserso? Otras alternativas para jubilados

A principios de abril, el Boletín Oficial del Estado publicó la orden ministerial que recogía la suspensión de los viajes del Imserso -el programa de turismo social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales- hasta el 30 de junio de 2020. Los gastos de cancelación, por cierto, serán reembolsados en su totalidad, según se anunció hace escasos días; esto supuso recular lo que en un principio se había estipulado y que suponía que los jubilados fueran a correr con los gastos de anulación y gestión.

Mientras, el pasado miércoles, el BOE publicó el real decreto-ley de la nueva normalidad que entrará en vigor el próximo 21 de junio. Esto supone, entre otras cosas, el regreso de la movilidad por comunidades autónomas, aunque queda por ver el plan de los gobiernos regionales que aún no hayan superado la Fase 3 (ya anunció Salvador Illa que el paso a la nueva normalidad lo decidiría cada comunidad). Sea como fuere, ¿supone esto que regresarán los viajes del Imserso en julio?

Lo cierto es que no. Salvo que el Gobierno anuncié lo contrario, y dado que, además, el BOE de la nueva normalidad no hace ninguna mención a este plan de turismo, habrá que esperar a la próxima temporada. Obviamente, siempre y cuando no haya atisbos de rebrote.

La incógnita del Imserso se despejará los próximos meses. Tanto por los factores epidemiológicos, porque los mayores de 70 años sean considerados grupos vulnerables o, directamente, por ver la evolución del coronavirus (Sanidad ya trabaja con la posibilidad de que haya rebrotes). Además, en junio y julio es cuando normalmente se abre el plazo para las solicitudes de la siguiente temporada. En caso de ser así, habría siempre que tener presente las medidas de distanciamiento social, higiene e, incluso, aforo limitado.

Otras alternativas

Lo que parece no haber frenado, al menos de momento, son otras alternativas a este plan de turismo. Hay multitud de agencias y compañías que siguen ofreciendo planes de para 'mundo senior', mayores de 50, etc.

Por ejemplo, en la página web de viajes El Corte Inglés hay un espacio dedicado solo para mayores de 60 años. Ofrece paquetes de siete días y seis noches, desde 239 euros a Galicia Rías Bajas, Aragón o Cadiz. Hay que tener en cuenta que las plazas son limitadas y que además pueden haberse visto reducidas para controlar el aforo. Por lo pronto, El Corte Inglés, no ha anunciado la cancelación de este tipo de viajes.

La compañía Kerala Viajes también ofrece packs de vacaciones para mayores de 55 años. Rutas en Asturias durante 7 días desde 309 euros, con salidas desde junio 2020 a diciembre 2020. También en Cantabria (desde 319 euros), Andalucía (desde 395 euros) o Galicia (desde 279 euros). Otra empresa como Viajes Tierra Sinai, ofrece tours por Andalucía y Costa del Sol desde 549 euros, con salidas, además, durante todo el año.

Hay que tener en cuenta que cada empresa adecua sus condiciones y medidas sanitarias, siempre teniendo en cuenta lo establecido por el Gobierno.