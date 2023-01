463.657 jubilados cobrarán por encima de los 3.000 euros mensuales en 2023

Desde hace varios años, cada mes de diciembre el Gobierno venía fijando un porcentaje al que se ajustarían las pensiones de cara a los próximos doce meses. Pero, como consecuencia de la entrada en vigor de la primera reforma de José Luis Escrivá, este 2023 las prestaciones contributivas están vinculadas al IPC. Ya hace cuatro meses, los técnicos de Hacienda estimaron que esta actualización sería del 8,5% y finalmente, tras conocerse que la inflación de noviembre se situaba en el 6,8%, se pudo comprobar que el Gobierno no se equivocó al diseñar el gasto previsto, que será del 8,46%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según la Ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social, "las prestaciones de Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior". Este será el primer año en el que se aplique la nueva legislación para garantizar que los nueve millones de pensionistas no pierden poder adquisitivo. Si bien es cierto que en 2022 ya se revisó y se añadió una "paguilla extra" en febrero para compensar la escalada de precios.

Se trata de una subida que afectará a todas las pensiones que estuvieran en vigor a 31 de diciembre de 2022 y no sólo a las que estaban en vigor un ejercicio antes, como ocurría cuando se daba la paga compensatoria. El coste de esta revalorización de casi el 8,5% requerirá una inversión de entre 14.000 y 15.000 millones de euros, que se consolidarán para el resto de la vida de los pensionistas en su nómina mensual. Las siguientes revalorizaciones se harán sobre esta cantidad actualizada. ¿Cuándo se cobrará la primera cuantía que incluya la subida? Algunos pensionistas pueden llegar a recibir el pago a partir del día 21 de enero, que cae en sábado. Pero los bancos que normalmente tardan más en pagar, lo harán alrededor del día 26.

Cuantías mínimas y máximas de la pensión contributiva

En España, 463.657 pensionistas cobran la pensión máxima. Con la revalorización del IPC, este mes pasarán a cobrar 3.059,2 euros al mes en 14 pagas, es decir, 42.829,29 euros anuales. En total sumarán un incremento mensual de 240 euros con respecto a las pensiones de este 2022. Mientras que la prestación mínima de jubilación para beneficiarios con 65 años con cónyuge a cargo sumará 76 euros más en cada ingreso y será de 965,8 euros al mes en 14 pagas (13.521,71 euros anuales). De no contar con cónyuge a cargo esta prestación mínima será de 782,7 euros al mes en 14 pagas, si se tiene cónyuge pero no a cargo, será de 10.401,31 euros al año (742,9 euros mensuales). El resto de pensiones intermedias también observarán esta subida en sus respectivas cuantías.

La pensión máxima superará por primera vez los 3.000 euros

No obstante, según el último Informe Económico Financiero de la Seguridad Social, hay 2.917.122 jubilados cuya prestación contributiva no llegaba en julio de 2022 a los 900 euros. Por lo que, con todo, y a pesar de que este alza supera con creces las anteriores, casi la mitad de los pensionistas en el país cobrará por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En concreto, 2,91 millones de los 6,25 de pensionistas españoles seguirán viviendo sin ser ni siquiera mileuristas (el 46,5%). En la misma línea más de la cuarta parte del total, se mantendrá por debajo del umbral de la pobreza, definido en 800 euros por el INE (11.202,20 euros anuales para una persona que viva sola). Si bien es cierto que esa tasa podría verse reducida con la concesión de ayudas complementarias.

Cuantías máximas y mínimas de la pensión no contributiva

Las pensiones no contributivas, es decir, las más bajas, gestionadas por las comunidades autónomas junto al Imserso, mantendrán el aumento del 15% y sus perceptores seguirán cobrando el incremento que ya se les venía aplicando desde el pasado mes de julio de 2022, gracias a un acuerdo entre el Gobierno y EHBildu. De modo que no se trata de una subida extraordinaria, sino que seguirán cobrando los mismos importes que venían percibiendo desde que se les revalorizaron, inicialmente con carácter temporal hasta diciembre. Para las arcas de la tesorería supondrá un desembolso adicional de 400 millones de euros, frente a los 224,10 millones del ejercicio anterior.

En definitiva, la pensión no contributiva de jubilación integra se sitúa en 484,61 euros mensuales y la pensión no contributiva de jubilación mínima (del 25%) será de 121,15 euros mensuales. Si en una misma familia convive más de un beneficiario de pensión no contributiva, la cuantía individual para cada uno de ellos queda establecida en 411,91 euros al mes sí coinciden dos personas beneficiarias y 387,68 euros al mes sí coinciden tres o más.