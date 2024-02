Cuánto dinero debería tener ahorrado si tengo 50 años

Antes de analizar cuánto dinero debemos tener ahorrado, conviene que sepas que el nivel de ahorro está directamente relacionado con la situación personal y económica de cada persona, lo que hace que no sea posible dar una única respuesta válida que se adapte a todo el mundo. En cualquier caso, aunque es posible que lo desconocieses, el tiempo se relaciona con el dinero que se debería tener ahorrado. De esta forma, resultará más sencillo alcanzar la edad de jubilación con un nivel de ahorro que, complementado con la pensión, permita vivir una vida cómoda.

Si atendemos al método desarrollado por la experta economista Kimmie Green, en el que establece que la base es que a los 30 años habría que haber ahorrado un año completo de salario, y cada cinco años se sumaría un multiplicador, nos encontraríamos con que, una vez alcanzados los 50 años, habría que tener ahorrado lo correspondiente a cinco años de salario bruto. Para entenderlo mejor, si el sueldo anual es de 20.000 euros, cuando se llegue a cumplir medio siglo, habría que tener guardados 100.000 euros.

No obstante, hay otros expertos que aseguran que quienes perciban salarios por debajo de los 25.000 euros anuales, deberían llegar a los 50 años con un ahorro de entre 35.000 y 40.000 euros. En cualquiera de los casos, estamos hablando de un buen colchón económico que puede ser de gran ayuda a medio-largo plazo, sobre todo una vez finalizada la etapa laboral.

Cómo ahorrar ese dinero

Conocer los ahorros que se deberían tener a los 50 años sirve de poco si no se conoce la manera en la que poder llegar a reunir todo ese dinero. Para ello es imprescindible llevar a cabo fórmulas que promuevan el ahorro, de manera progresiva y con constancia, y todo ello tratando de renunciar a las menores comodidades diarias posibles.

Para poder conseguir la meta del ahorro es posible recurrir a diferentes técnicas y estrategias, como la de diversificar las inversiones con un enfoque a largo plazo. También habrá que tratar de automatizar el ahorro y evitar gastar más de lo que se ingresa, sin olvidar la formación en cultura financiera. En todo caso, siempre se puede recurrir a la ayuda profesional, y un asesor financiero puede ser clave para poder llegar a alcanzar todas las metas que te hayas fijado.

Aunque no siempre resulta sencillo ahorrar, sobre todo porque la vida está llena de situaciones imprevistas, es recomendable poner a trabajar el dinero que se tiene parado. Si no necesitas disponer de todo tu dinero a corto plazo, la mejor opción será invertir una parte del mismo para que te genere algo de rentabilidad, ya sea optando por opciones conservadoras como las Letras del Tesoro o por otras de mayor riesgo, como las inversiones en acciones bursátiles, divisas o derivados. Todo ello dependerá de las circunstancias económicas en cada caso en particular.