Cuánto dinero gana Mariah Carey cada año con su exitoso clásico navideño

Tras la celebración de Halloween son muchos los que empiezan a pensar en la Navidad. Aunque algunas ciudades como Vigo se adelantan y comienzan a instalar sus luces festivas en la ciudad desde finales de verano, no es la única tradición que parece dar comienzo a esta época. La ya viral canción de Mariah Carey, 'All I Want For Christmas Is You', se ha vuelto una costumbre esperada y deseada año tras año por los usuarios en las redes sociales.

Cada inicio de noviembre, su clásico villancico se convierte en tendencia por lo que muchos consideran el inicio de esa nueva festividad. Y la artista no es indiferente a su éxito. Carey ha optado por sumarse a todos los fans y a medianoche, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, publica un vídeo donde da comienzo al sinfín de escuchas de su éxito musical. El lema más habitual es 'It's time', es decir, traduciéndolo al español que ha llegado el momento de la Navidad.

El tema, que surgió casi por sorpresa en 1994 como parte de un disco navideño de la artista, tiene hoy en día más de 900 millones de visitas en Spotify. Según los informes de la discográfica, la cantante solo tardó 15 minutos en escribir y componer este éxito. Ya en 2019 unió fuerzas junto a Justin Bieber para actualizar la versión. Con unas ventas globales de más de 16 millones de dólares, la canción es el mayor éxito de Carey a nivel internacional y el 12º single más vendido de todos los tiempos. Pero, ¿cuánto dinero le reporta a Mariah Carey cada año su tradicional villancico?

Por derechos de autora

Carey asegura que lanzar este álbum le hacía mucha ilusión porque es una persona muy festiva y ha cantado villancicos desde que era pequeña. Con este especial de 1994 quiso darle una vuelta a la tradición y ofrecer versiones más divertidas y actualizadas. Su canción 'All I Want For Christmas Is You' ha aparecido en multitud de películas como 'Love Actually', y ha sido versionada por artistas de la talla de Ariana Grande, Kylie Minogue o My Chemical Romance.

Según indican en Celebtrity Net Worth, cada diciembre la cantante recibe entre 600.000 y 1 millón de dólares solamente en concepto de derechos de autora por su simbólica canción. Hasta la fecha el tema le ha reportado más de 60 millones de dólares. Su socio Walter Afanasieff, que también fue el compositor de la misma, recibe unos 600.000 dólares al año. A todo ello hay que añadir el resto de versiones y acuerdos publicitarios que realice. En 2020 sus ganancias por este éxito aumentaron gracias a un programa de Apple TV+ llamado 'Mariah Carey's Magical Christmas Special', donde también participaban otras artistas como Ariana Grande o Jennifer Hudson.