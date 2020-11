Cuánto dinero se lleva Hacienda de los premios de la ONCE 

La noche de este miércoles se celebró el sorteo de uno de los grandes premios de Lotería: el 11 del 11 de la ONCE. Es uno de los juegos que más dinero reparte durante el año: el gran bote está dotado con la cantidad de 11 millones de euros. Montante que, por cierto, ha ido a parar a la localidad madrileña de Collado Villalba. La combinación ganadora era la siguiente 02.583.

Además, otras terminaciones y combinaciones tenían suculentos premios, que se han repartido a lo largo de todo el país. Eso sí, hay que tener en cuenta que alguno de esos agraciados tendrán que rendir cuentas con Hacienda después de haber recibido el dinero. Y es que todos los sorteos organizados por Loterías y Apuestas del Estado, Cruz Roja Española o la ONCE tienen un impuesto especial a conocer por todos los jugadores.

Los ganadores deberán pagar el 20% de los premios que superen los 40.000 euros, una cifra superada prácticamente siempre en los botes de los grandes juegos como el Euromillones, la Primitiva, el Eurojackpot de la ONCE, o, como decimos, el 11 del 11 de la ONCE. Si el premio está por debajo de los 40.000 euros no habrá que tributar, pero toda cuantía que los supere implicará una tributación.

¿Cómo es el cálculo del impuesto a los premios de lotería?

El cálculo del dinero que se lleva Hacienda es sencillo. Por ejemplo, si un acertante de primera categoría del Euromillones gana un bote de 69 millones de euros como el que hay en juego esta semana, solo los primeros 40.000 euros estarán exentos de tributación.

De este modo, sobre los 68.960.000 euros restantes se aplicará el impuesto del 20%: Hacienda se llevará 13.792.000 euros y el ganador ingresará 55.208.000 euros netos.

Exenciones del pago de impuestos

La agencia tributaria establece dos exenciones de gravamen sobre los premios de loterías:

Para los premios derivados de juegos celebrados antes del 5 de julio de 2018 la cuantía exenta será de 2.500 euros.

A partir del 5 de julio de 2018, incluido, la cuantía exenta será de 10.000 euros; de 20.000 euros para los premios derivados de juegos que se celebren en 2019; y para los premios que se celebren a partir de 1 de enero de 2020 la cuantía exenta será de 40.000 euros.

Los premios superiores a estas cuantías tributan respecto de la parte que exceda de las mismas y la base imponible del gravamen estará formada por el importe del premio que exceda de la cuantía exenta.

¿Cómo cobrar un premio de lotería?

El método de cobro de un premio de lotería depende de la cuantía del mismo. Si el premiado recibe menos de 2.000 euros puede ir a cobrarlo al instante a cualquiera de las Administraciones de Loterías de España.

Por el contrario, si la cantidad ganada es superior a los 2.000 euros, el proceso es diferente. El premiado deberá ir a cualquiera de las entidades financieras concertadas por el Estado (Unicaja, Banco Sabadell, BBVA, Bankia, CaixaBank, Iberecaja, Cajasur, Kutxabank, Abanca y Cajamar) a partir del día siguiente al del último sorteo en el que participe con su apuesta. En el plazo de una semana se puede disponer del dinero en la cuenta.