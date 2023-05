¿Cuánto dinero se puede regalar o donar a un familiar sin declarar?

¿Cuánto dinero se puede dar a un familiar sin la necesidad de declararlo? No cabe duda de que esta es una de las dudas alrededor de la figura de la Agencia Tributaria. Y es que, con la campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio 2022 - que se podrá realizar hasta el 30 de junio de 2023- se generan numerosas preguntas al respecto. Lo cierto es que más allá de presentar el borrador, puede interesarle acudir a un gestor. No solo hay que conocer los ingresos mínimos por los que Hacienda nos obliga a realizarla, también hay otros aspectos menos habituales como pueden ser las criptomonedas o las apuestas, por ejemplo.

Porque en los últimos años, Hacienda sigue muy de cerca las donaciones de dinero entre familiares para que todas ellas se declaren basándose en unos criterios, aunque no existe una ley que establezca un límite como tal. Las más habituales son las que se realizan de padres a hijos. Aunque no tengan ninguna intención comercial, es decir, no se entrega nada tangible a cambio de ese dinero, hay que conocer varios aspectos.

¿A partir de qué cantidad hay que declarar los regalos o pagas?

En muchas ocasiones, se realizan donaciones en forma de pagas mensuales, para estudiar, ir de viajes o comprar algo concreto, entre muchas otras posibilidades. Y, como es lógico, no siempre será necesario declararlo. Pero sí hay ocasiones en que los regalos o traspasos de dinero pueden obligar a hacer frente al pago de tributos.

Porque, como ocurre a nivel general, las entidades bancarias están obligadas a avisar a Hacienda de movimientos importantes de dinero. Así pueden comprobar de dónde ha salido, dónde ha ido a parar y si hay un motivo por el que se debe declarar. Las situaciones más habituales son las siguientes:

Ingresos en cuentas bancarios u operaciones que superen los 3.000 euros.

Ingresos de billetes de 500 euros, al ser poco habituales, pueden levantar alguna sospecha de Hacienda si no se conoce el origen.

Transferencias bancarias que superen los 10.000 euros, que podrían ser regalos destinados a la entrada de a hipoteca, afrontar la compra de un coche, una bhoda o gastos similares. En estos casos, Hacienda también pone la lupa y puede exigir el pago de impuestos.

Las donaciones entre familiares son legales

Como no está estipulado por ley, sino que simplemente son unas indicaciones a las entidades bancarias, la Agencia Tributaria podría iniciar una investigación por otros movimientos de dinero que pueden considerar inusuales, como traspasos repetitivos de dinero aunque no alcancen los 3.000 euros, por ejemplo. Si no se hubieran presentado en la Declaración de la Renta cualquiera de los casos comentados u otros similares, el expediente podría terminar en sanción.

A pesar de esto, hay que tener claro que las operaciones que superan los 3.000 euros, los ingresos de billetes de 500 o las transferencias de más de 10.000 euros no suponen ninguna irregularidad ni son delito. Son totalmente legales, pero la Agencia Tributaria lo entiende como una donación y puede solicitar a los contribuyentes que tributen por ello.