¿Cuánto dinero se puede donar a un hijo sin declarar?

Por pequeño que sea el importe, dar dinero de forma voluntaria y sin contraprestación supone una donación y está sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En concreto, la ley establece que se aplicará este gravamen sobre cualquier bien o derecho adquirido "por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito, intervivos".

Este impuesto es de competencia autonómica, es decir, en cada comunidad tiene un gravamen y unas condiciones específicas para su aplicación. Por ello, el tipo aplicable en cada región podrá cambiar y bonificaciones a familiares varía. Hay diferencias, por ejemplo, entre donación entre padres e hijos o abuelos y nietos.

Con independencia de cuál sea el gravamen, hay que declararlo. Pero al aplicarse, la regulación es más flexible y se entiende que ciertas donaciones de menor importe no es necesario declararse, sobre todo porque no son 'rastreadas' por Hacienda. En caso de que los movimientos sean notificados a la Agencia Tributaria, podrá reclamar el importe donado que no ha sido declarado.

Notificaciones del banco

Los bancos tienen la responsabilidad de notificar ciertas operaciones de sus clientes. En primer lugar, cualquier operación que mueva billetes de 500 euros, una solicitud que fue ratificada hace años por el Tribunal Supremo. Además, cuando se produzca cobros superiores a 3.000 euros si son en efectivo o transferencias superiores a 10.000 euros, las operaciones también pasarán por el control de Hacienda.

Si el importe es inferior no habrá notificación, aunque esto no es determinante para que la Agencia Tributaria no inicie una investigación porque la operación quedará igualmente registrada en el banco. Además, superar estos límites no es irregular ni conlleva ningún delito. El contribuyente simplemente deberá cumplir con su obligación de tributar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

¿Cuánto hay que pagar?

Una vez que se declare la donación, el importe a pagar dependerá de la comunidad autónoma en la que se tributa. La donación de padres a hijos está bonificada casi al 100% en gran parte de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Andalucía, Madrid, Murcia o La Rioja la bonificación a una donación entre padres e hijos alcanza el 99%. Es decir, únicamente habrá que abonar el 1% del valor de la donación.

El beneficiario de la donación siempre es el responsable de abonar el impuesto. En el caso de la donación de padres a hijos, serán estos últimos los que tendrán que asumir el importe del impuesto. En concreto, este trámite se realiza a través del modelo 651, de la adquisición de bienes por donación. La Agencia Tributaria establece un plazo máximo de 30 días hábiles desde que se formaliza el contrato de donación, que también se deberá presentar, para entregar este documento.

El documento se podrá entregar en las oficinas de la Agencia Tributaria solicitando cita previa a través de Internet o por teléfono. Para hacerlo sin desplazarnos, este trámite también está disponible a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. En cualquier caso se exige la escritura de la donación o el documento privado, el documento de identidad de los donatarios y un poder de representación para Hacienda.