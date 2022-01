Cuánto dinero tiene Djokovic: todos los negocios en los que invierte su fortuna

Las portadas de casi todos los diarios -nacionales, internacionales, generalistas o deportivos...- llevan ya varios días amaneciendo con el rostro de Novak Djokovic en portada. Todo después de que el pasado día 5 de enero, Australia impidiese el acceso al tenista número uno del mundo al no tener en regla el visado y, por lo tanto, "no cumplir", la exención médica por la que se había autorizado un día antes a disputar el primer 'Grand Slam' de la temporada. El embrollo es tal que una semana después, aún no hay decisión definitiva sobre si se deporta o no a Nole. Y no solo eso: también se han llegado a pronunciar el Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, y el presidente serbio, Aleksandar Vucic, entre otros.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) ha demandado en las últimas horas una "comprensión, comunicación y aplicación más claras en las reglas" en lo que ya se ha denominado como el 'caso Djkovic'. Por su parte, el tenista sigue "concentrado" en jugar el Australian Open que comienza el próximo 17 de enero: "Me quiero quedar y estoy concentrado en jugar", dijo. Sea como fuere, el asunto no es baladí, pues hablamos de que se podría quedar sin disputar el primer gran torneo del año el tenista número 1 del mundo. De hecho, actualmente, según el ránking de la ATP, registra 11.015 puntos, muy por encima del segundo, Daniil Medvedev, con 8.935 puntos.

A decir verdad, todos los récords deportivos que ostenta Djokovic bien podrían valer otro artículo: tiene más de 86 títulos en toda su carrera, es el primer y único tenista en ganar dos veces un Grand Slam en cada uno de los 4 torneos, también es el máximo ganador de torneos ATP Masters 1.000 con 37 triunfos y un largo, larguísimo, etcétera. Todo esto y más le sirve para ser no solo uno de los mejores tenistas de la historia, sino uno de los deportistas más laureados del mundo. En el sentido más puramente económico, es también uno de los atletas mejor pagados a nivel global: según la ATP, todos sus premios le han servido para embolsarse 154.755.726 dólares, a lo largo de toda su carrera. Al cambio, unos 136,38 millones de euros. Según Forbes, en 2021 ganó 34,5 millones de dólares.

Patrocinios

Eso sí, hay que tener en cuenta que su fortuna es aún mayor a la mencionada. Porque ese es solo el dinero que genera en la pista, sin la raqueta, Djokovic genera, según Forbes, alrededor de 30 millones de dólares en patrocinios, inversiones, negocios, etc. El tenista serbio es la cara visible de Lacoste, con quien tiene una colección propia, de las zapatillas Asics, de los relojes Seiko, de Peugeot y Ultimate Software Group.

Nutrición deportiva y saludable

Otra de las vías por las que ido la carrera extradeportiva de Djkovic tiene que ver con la salud y las dietas y nutrición para deportistas. De hecho, hace ya tiempo, en 2013, escribió un libro sobre nutrición y estilo de vida. En 'El secreto de un ganador', el serbio cuenta el método que lo ayudó a llegar a lo más alto, a través de un plan sin gluten de dos semanas que "transformó por completo su cuerpo y mente". Ligado a esto, sacó adelante su propia línea de nutrición llamada 'Djokolife que consiste en leche vegetal, galletas o barritas energéticas.

En este sentido, Djokovic también fue productor ejecutivo de la película 'Game Changers', presentada por James Cameron, Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, Lewis Hamilton, Chris Paul y el propio Nole, en el que hablan sobre la dieta de los deportistas, "una película revolucionaria sobre carne, proteínas y fuerza".

Al tenista serbio también se le vio en 'Transcendence', un documental sobre salud física, mental y emocional. "Se han reunido a mentes increíbles del mundo del bienestar, para hablar sobre formas de mejorar la vida de las personas. Comparto algunas de mis propias luchas personales, dentro y fuera de la cancha", dijo entonces el serbio.

Cadena de restaurantes

Además, Djokovic es el dueño de la cadena de restaurantes 'Novak Cafe & Restaurant', con ubicaciones en Serbia, Belgrado, Nuevo Belgrado y Kopaonik. En 2016, también abrió Eqvita un restaurante vegano y de comida saludable en Montecarlo. Sin embargo, a día de hoy el local se encuentra cerrado, ya que no terminó de despegar.

Inversiones inmobiliarias

Al Djkovic tenista, 'empresario' o 'nutricionista', se une también el 'perfil inmobiliario'. En 2017, compró inmuebles en SoHo y Nueva York por valor de unos 10 millones de dólares. Dos años más tarde, compró una lujosa mansión de tres habitaciones en Miami.