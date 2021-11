Cuánto dinero tiene Ibai Llanos: cómo ha generado (y genera) toda su fortuna

"Nunca os dejéis nublar por las cifras que ganamos nosotros (...) Esto no es real, esta mansión no es real, el dinero que gano no es real, para nada (...) Estos casos [el de Auronplay o el suyo] son uno de cada mil de millones". Estas son solo algunas de las frases que dijo Ibai LLanos en un vídeo que acabó viralizándose (uno de tantos) el mes pasado. El contexto de este aplaudido alegato no era baladí. Lo decía porque horas antes había tenido lugar una filtración de datos en la que se encontraba las ingentes cantidades de dinero que habían ingresado algunos de los streamers más famosos de Twitch desde 2019. Según el citado informe, Ibai se ha embolsado unos 2,31 millones de dólares en los últimos dos años.

Aunque no ha dado cifras concretas -es decir, lo que genera entre Twitch, los eventos o contratos publicitarios- este vasco de 26 años nunca se ha mostrado reticente a la hora de hablar de su dinero. Y a veces, hasta sin quererlo: a finales de septiembre, cuando Ibai hacía un directo benéfico en Twitch para La Palma, mostró por error que en los últimos 30 días había generado en la plataforma de Amazon unos 125.000 dólares (alrededor de 120.000 euros). Una cifra similar a la que desveló a Jodi Évole en una entrevista en La Sexta.

Sea como fuere, si a estas alturas algo es indudable es que Ibai Llanos, quien lideró la lista Forbes de los mayores influencers en español el mes pasado, es una auténtica máquina de hacer y generar dinero. Y todo, o casi todo, desde uno de sus cuartos de la mansión de cuatro millones que perteneció al mismísimo Samuel Eto'o y que ahora comparte con otros streamers. La lista de todos los negocios y proyectos que el vasco ha encabezado este último año no es pequeña.

De 'celebrar' la Nochevieja con Salvador Illa a su nueva mansión

Su ascenso desde 2019 ha sido meteórico. Sus seguidores se multiplicaron cuando empezó, en plena cuarentena, a organizar torneos de videojuegos en Twitch con jugadores de la talla de Neymar, Kun Agüero, Courtois o incluso Marc Gasol (el pívot catalán dio sus primeras declaraciones tras anunciar su fichaje por los Lakers en el canal de Ibai). No solo eso, a finales del pasado año, participó con Sony en la promoción de la PlayStation 5. Lo hizo protagonizando un corto que fue emitido en nada menos que Netflix y que fue dirigido por Jaume Balagueró (REC, Mientras duermes...).

En el último día del año, retransmitió las campanadas de Nochevieja en Twitch, donde registró más de medio millón de espectadores. Entre ellos, el que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien incluso le felicitó a través de Twitter. Su repercusión llegó hasta el mismísimo presidente del Gobierno, cuando también le dedicó un caluroso mensaje a través de redes sociales.

Ya a principios de este año, Ibai Llanos se despidió de su casa de G2 para empezar su propio proyecto, junto a otros streamers, en la mansión citada anteriormente. Allí ha llegado a narrar partidos de la Liga Santander y hasta encuentros de la Copa América, como la final Brasil-Argentina, que retransmitió junto a Gerard Piqué. Pero esto no es todo, en estos últimos meses, Ibai está plantando cara a todo un Mediaset con la retransmisión de los partidos del PSG en su canal de Twitch.

Y de la mano de Gerard Piqué, el joven vasco también ha creado el Mundial de Globos que llegaron a seguir hasta dos millones de personas, que aglutinó una larga, larguísima lista de patrocinadores y marcas y que consiguió las reacciones del Comité Olímpico Internacional de los Juegos Olímpicos o hasta del presidente de Perú, país que se alzó con la victoria. Por cierto, que hace escasos días, los ex NBA Shaquille O'Neal y Charles Barkley se enfrentaron a los presentadores de la TNT en un mini-partido de globos.