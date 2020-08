¿Cuánto gana un 'influencer' en España? El sueldo de los reyes de las redes

Una nueva profesión se ha colado en las aspiraciones de los más pequeños. Ahora, los niños y niñas ya no quieren ser en su mayoría futbolistas o cantantes, lo que quieren ser de mayor es 'influencers'. Ser 'youtuber', 'blogger' o 'gamer' ya está en la lista de preferencias de los más pequeños y es que con la influencia de internet en los hábitos de consumo de los niños no es de extrañar.

Con el impulso de la digitalización han surgido nuevas profesiones. Una de ellas es ser influencer, personas jóvenes en su mayoría que se ganan la vida colgando fotografías y vídeos en sus redes sociales por las que las marcas le pagan elevadas cantidades de dinero. Es por eso que los adultos del futuro tienen como referentes a estos personajes públicos que tienen una gran cantidad de seguidores.

En general, la industria de marketing sigue siendo poco transparente y es difícil contabilizar el salario que puede percibir un 'influencer'. Además, existen diferentes modelos de tarifas. En algunas ocasiones los personajes públicos tienen tarifa plana por cada post, independientemente del número de visitas o la captación realizada. Sin embargo, no es siempre así y para algunas marcas es necesario que los seguidores visualicen la publicación o incluso que realicen alguna determinada acción, como comprar un producto o visitar una página web.

Paula Gonu desveló su sueldo

En España, una de las 'influencers' más destacadas del panorama desveló lo que ganó durante el pasado diciembre. Fue Paula Gonu, una joven catalana influencer de 26 años de edad. A través de un video, Gonu explica las distintas vías por las que un influencer puede monetizar su contenido.

Según Gonu, la red social Instagram no paga a los personajes públicos, aunque si realizas promociones de productos las marcas ofrecen una remuneración. En el caso de YouTube, la influencer señala tres factores importantes: visitas, duración de la visita y país de visualización. De este modo, recalca que en YouTube no se cobra por like, sino que lo que importa son las visitas y su duración, así como el país del que provenga el vídeo.

La catalana, que fue duramente criticada en las redes sociales al hacer pública esta información, reconocía que la plataforma de vídeos sí paga directamente a estos personajes famosos, mientras que Instagram no. Gonú señaló que solo por YouTube en el mes de diciembre ingresó más de 15.062 euros con 1 millón de suscriptores en YouTube y 2 millones en Instagram.