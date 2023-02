¿Cuánto me quitan de la pensión si me jubilo con 63 o 64 años en 2023?

La edad de jubilación ordinaria en España es de 65 años o de 66 años y cuatro meses, sin embargo, la Seguridad Social permite a los trabajadores pedir la jubilación anticipada de forma voluntaria a los 63 o 64 años. Eso sí, conlleva importantes penalizaciones en la pensión que, en algunos casos, puede llegar hasta el 21%. Justo en este sentido, merece la pena preguntarse a qué edad merece la pena realmente jubilarse.

Pues bien, la respuesta dependerá del número de años cotizados. En cualquier caso, para cobrar la pensión íntegra habrá que haber cumplido los 65 años y haber cotizado un mínimo de 15 años y que dos de ellos se hayan producido en los últimos 15 años antes del acceso a la jubilación. En cualquier caso, el asalariado deberá haber cotizado un periodo mínimo de 37 años y 9 meses o más.

En caso contrario, la edad para poder jubilarse y cobrar la pensión íntegra aumenta hasta los 66 años y 4 meses para este año. No obstante, se espera que llegue a los 67 años en 2027. Y he aquí el quid de la cuestión. No son pocos los profesionales que esperan con ansiedad la salida del mercado laboral, por lo que se plantean la jubilación anticipada voluntaria hasta veinticuatro meses antes. Pero, qué penalizaciones conlleva? No hay que olvidar que la Seguridad Social aplica unos coeficientes reductores que penalizan las pensiones de a aquellas personas que deseen retirarse de forma voluntaria y cuyo convenio colectivo no lo contemple.

¿Cuánto se reduce la pensión por jubilación anticipada?

Jubilarse a los 63 años repercute directamente en la cuantía de la pensión con unos coeficientes reductores que van entre el 21% hasta el 13%, en función del número de años cotizados a la Seguridad Social. Sin embargo, en el caso de hacerlo a los 64 años, estos índices se reducen entre el 5,50% y el 4,75%, por lo que, sin lugar a dudas, conviene esperar doce meses más para dar este importante paso que pone el fin de la carrera profesional.

En resumidas cuentas, a continuación se muestran las celdas en color rojizo, que señalan los coeficientes que se endurecen. Se trata de los meses 24 y 23 de anticipo de la jubilación ordinaria. Por otra parte, también los últimos tres meses antes de llegar a los 65. Por otra parte, en color blanco señalan los coeficientes que se mantienen iguales y en verde las que mejoran.

¿Cuánto suben las pensiones en 2023?

El Consejo de Ministros aprobó el 27 de diciembre una revalorización general de las pensiones con el objetivo de afrontar la evolución al alza de los precios derivada de la guerra de Ucrania. Las pensiones contributivas y las pensiones de Clases Pasivas, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizan en un 8,5% para 2023, que es la inflación media del año anterior.

En el caso de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez mantienen el incremento extraordinario del 15% aprobado este verano como segunda medida anticrisis. Con estas subidas, la pensión media de jubilación aumentará 1.500 euros al año y la de viudedad, unos 930.

La pensión mínima para los pensionistas de 65 años o mayores se fija en 10.963,40 euros anuales y en 13.526,80 en el caso de jubilados con cónyuge a cargo. Los menores de esa edad recibirán como mínimo 10.256,40 euros y 12.682 si tienen cónyuge a cargo. No obstante, las pensiones que excedan de 3.058,81 euros mensuales no se revalorizarán, salvo excepciones. En ningún caso, la cuantía anual podrá superar los 42.823,34 euros.