¿Cuánto sube la pensión por haber tenido hijos?

La recién aprobada segunda reforma de las pensiones, impulsada desde el seno del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por José Luis Escrivá, trae consigo la revalorización del complemento para la reducción de la brecha de género. En 2023, el importe es de 30,40 euros al mes por cada hijo o hija, con el límite de cuatro veces dicho importe. Asimismo, un punto importante a tener en cuenta es que el complemento no se tiene en cuenta en la aplicación del límite máximo de las pensiones contributivas ni para determinar el complemento para pensiones inferiores a la mínima.

No cabe duda de que llegados a este punto conviene saber en qué consiste este plus mensual. Pues bien, entró en vigor en febrero de 2021 y solo se aplica en el caso de las pensiones contributivas gestionadas por la Seguridad Social, es decir, no tiene validez en el caso de las no contributivas gestionadas por las comunidades autónomas. Sustituye, pues al complemento de maternidad y lo que se busca es reparar el perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional las mujeres por asumir un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos que se proyecta en el ámbito de las pensiones.

No obstante, también pueden acceder los hombres que hayan visto perjudicada su carrera laboral a causa del nacimiento de un hijo o hija, siempre que se cumplan con una serie de condiciones. Por otra parte, la gestión y el reconocimiento del derecho al complemento corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), excepto en el caso de los trabajadores incluidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar que corresponde al Instituto Social de la Marina.

¿Cuánto aumenta en 2024 y 2025?

El complemento para la reducción de la brecha de género se establece cada año en los Presupuestos Generales del Estado. En 2023, el importe fijado por el Gobierno de Pedro Sánchez es de 30,40 euros al mes por cada hijo o hija, con el límite de cuatro veces dicho importe con un tope máximo de 121,60 euros mensuales en el caso de que se hayan tenido cuatro hijos o más. La segunda reforma de las pensiones trae consigo la cobertura de lagunas de cotización que subirá un 10% adicional a su revalorización anual en el bienio 2024 y 2025.

¿Quién puede cobrar el complemento de las pensiones?

Tendrán derecho a solicitar el complemento para reducir la brecha de género las personas con hijos que sean beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad reconocidas después del 4 de febrero de 2021. Otro punto importante, y a tener en cuenta, es que solo puede darse a uno de los dos progenitores. Estos son los requisitos a cumplir por el o la solicitante:

Estar adscrito a cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social y solicitar una pensión contributiva de jubilación , de incapacidad permanente o de viudedad. Es decir, el complemento se sumará a las pensiones de jubilación ordinaria, jubilación anticipada voluntaria, incapacidad permanente y viudedad.

Los complementos que pudieran ser reconocidos en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social serán incompatibles entre sí. Se abonará en el régimen en el que el causante de la pensión tenga más períodos de alta.

Tener uno o más hijos inscritos en el Registro Civil.

Asimismo, la Seguridad Social imponen unos requisitos mínimos de cotización:

Para nacimientos anteriores a 1995 , tendrán que tener un mínimo de 120 días de ausencia de cotización entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los tres años posteriores.

, tendrán que tener un mínimo de 120 días de ausencia de cotización entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los tres años posteriores. Para nacimientos a partir de 1995, la suma de las bases de cotización de los 24 meses posteriores al nacimiento del hijo deben ser, al menos, un 15% inferior a la suma de las bases de cotización de los 24 meses anteriores al nacimiento.

Estas son las incompatibilidades

A continuación se señalan cuáles son las principales incompatibilidades que presenta la Seguridad Social a la hora de recibir este complemento en la pensión contributiva.

Será incompatible con la percepción de este complemento por el otro progenitor, por los mismos hijos o hijas.

Si los progenitores son dos mujeres, se reconocerá a la que perciba pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía.

Si los progenitores son una mujer y un hombre podrá percibirlo el hombre si la suma de las cuantías de sus pensiones reconocidas es inferior a la de la mujer.

Si los dos progenitores son hombres, se reconocerá a aquel que perciba pensiones públicas de menor cuantía.

¿Cómo solicitar el complemento por brecha de género?

El interesado o interesada puede solicitar el complemento para la reducción de brecha de género junto al trámite de solicitud de su pensión al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o al Instituto Social de la Marina en el caso de trabajadores del mar.