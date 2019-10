Así quedarán todas las pensiones tras la subida del 0,9% que planea el Gobierno

El Gobierno en funciones empieza a despejar las dudas sobre cuánto subirán las pensiones públicas el año que viene. Sobre la mesa, por el momento, el firme compromiso de garantizar el poder adquisitivo de sus casi nueve millones de beneficiarios. ¿Cómo? Aprobando una revalorización de las prestaciones en línea con el incremento previsto de los precios. ¿Cuánto? Un 0,9%, según ha informado el Reino de España a la Comisión Europea en el Plan Presupuestario. ¿Cuándo? El próximo mes de diciembre, para garantizar su entrada en vigor el mismo día 1 de enero.

En el documento enviado a Bruselas figura una subida de las pensiones del 0,9% en 2020, en función del IPC previsto para el conjunto del año. El coste total de la medida asciende a algo más de 1.400 millones de euros, según las cifras que han calculado los departamentos de Economía y Hacienda y que ahora tendrán que analizar las autoridades europeas. Pero, ¿cuánto supondrá en dinero directo al bolsillo de los pensionistas?

Antes de nada, hay que aclarar que todavía no es oficial. Lo que ha hecho el Ejecutivo en funciones es trasladar a la Comisión sus intenciones en materia presupuestaria para el próximo año, teniendo en cuenta que la actual situación de interinidad limita su actuación al despacho de asuntos ordinarios, salvo casos de urgencia o por razones de interés general debidamente acreditados. Por tanto, no puede aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, ni modificar los objetivos de estabilidad presupuestaria, así como tampoco puede presentar iniciativas legislativas al Parlamento.

Así, de momento lo que el Gobierno de Pedro Sánchez le ha dicho a Bruselas es que quiere subir las pensiones un 0,9% en 2020. La fórmula legal para efectuar este incremento todavía es un misterio, ya que todo depende de lo que pase después de las elecciones generales del 10 de noviembre. Si se repite la victoria de los socialistas y logran una investidura 'exprés', tendría que tramitarse por la vía rápida en el Congreso, donde todos los grupos parlamentarios ya se han posicionado a favor de subir las pensiones con el IPC. Si, por el contrario, el Ejecutivo sigue en funciones a finales de año, tendrá que buscar el respaldo de la Abogacía del Estado para sacar adelante un Real Decreto Ley.

Tampoco está de más recordar que el consenso de los analistas de Funcas sitúa la media anual del IPC ligeramente por encima de ese 0,9%, en el entorno del 1% en 2020. Aunque también es cierto que las pensiones ya han subido este año mucho más que la inflación. En concreto, el Gobierno socialista ejecutó para 2019 un alza del 1,6%, fruto de un pacto anterior del Ejecutivo de Mariano Rajoy, mientras los precios van a cerrar el año con un encarecimiento medio del 0,7%, según Funcas. Es decir, los pensionistas van a ganar en 2019 unas nueve décimas de poder adquisitivo. Mientras, en 2018 las pensiones subieron un 1,6%, por debajo del 1,7% que marcó la media anual del IPC, por lo que fueron compensados este año con una 'paguilla' extra. Algo que también sucederá en 2020, según ha podido confirmar La Información.

¿Cuánto subirá cada pensión?

Una vez hechas todas estas aclaraciones, se puede calcular cuánto subirá cada tipo de pensión en 2020 en base al escenario de incremento del 0,9% que plantea el borrador presupuestario. Para empezar, las pensiones de jubilación, las más numerosas en términos de beneficiarios, se incrementarán en 10,27 euros mensuales, desde los 1.140,71 que alcanzan de media según la última nómina de septiembre hasta los 1.150,98 euros.

Por su parte, las pensiones de viudedad, el segundo tipo más numeroso, subirán una media de 6,42 euros al mes hasta alcanzar los 719,86 euros en promedio, desde los 713,44 actuales. Mientras, los beneficiarios de una pensión de incapacidad permanente verán crecer su nómina mensual en 8,8 euros, de 978,15 a 986,95 euros. Y, por último, las pensiones de orfandad aumentarán su cuantía mensual en 3,64 euros (hasta 408,45 euros, desde 404,81) y las que se conceden en favor de familiares alcanzarán los 583,03 euros tras una subida de 5,2 euros al mes.

De este modo, la pensión media del sistema superará por primera vez los 1.000 euros mensuales. En concreto, alcanzará en promedio los 1.002,05 euros, después de subir en 8,94 euros, ya que ahora se sitúa en 993,11 euros. Y con este impulso, la nómina mensual que desembolsa la Seguridad Social se aproximará peligrosamente a los 10.000 millones de euros (en estos momentos roza ya los 9.700 millones), mientras el número de beneficiarios no para de incrementarse y las pensiones de jubilación son cada vez más caras, como reflejan las nuevas altas de los trabajadores que se retiran con mejores carreras de cotización.

A este cóctel, que no hace más que tensar el equilibrio de las maltrechas cuentas de la Seguridad Social, se suma que el Gobierno en funciones no descarta aprobar subidas adicionales de las pensiones mínimas y no contributivas, como ya se hizo para este año, cuando experimentaron un incremento del 3%. "El plan presupuestario no lo especifica pero eso no significa que se renuncie a ello", comentan fuentes del Ministerio de Trabajo, que insisten en que la voluntad del Gobierno es que las pensiones más bajas "siempre puedan ganar algo de poder adquisitivo".