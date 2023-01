¿Cuánto suben las pensiones para el 2023? Nuevas cuantías a cobrar en enero

La revalorización de las pensiones para 2023 se hará efectiva mediante su cobro a partir de este mismo mes de enero. Sin embargo, las cuantías mínimas y máximas no serán las mismas para unos pensionistas que otros. En primer lugar, cabe recordar que el incremento de estas prestaciones económicas se contempló en los nuevos Presupuestos Generales del Estado. No obstante, las pensiones no contributivas, esto es, las que paga el Imserso en colaboración con las comunidades autónomas, subirán en un 15%, al igual que también lo hace el Ingreso Mínimo Vital.

El objetivo que se busca desde el seno del Gobierno, a petición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es que "los pensionistas no pierdan poder adquisitivo", así como "modernizar el sistema de pensiones". Así lo detalló el ministro José Luis Escrivá que esta misma semana envió una carta a nueve millones de beneficiarios. Justo en este sentido, no hay que olvidar que la inflación sacude el bolsillo de los españoles. Aunque el mes de diciembre cerró por debajo de un 6%, lo cual sigue siendo una tasa elevada, en agosto de 2022 se llegó a superar la barrera de las dos cifras por primera vez en la historia. En concreto fue en agosto cuando llegó a 10,4%, especialmente debido a los altos precios de la luz y los con combustibles.

Por otro lado, las pensiones contributivas o, lo que es lo mismo, las que gestionada directamente la Seguridad Social, se incrementan en un 8,5%, lo que significa que la pensión máxima superará por primera vez en la historia de España los 3.000 euros. Otro punto a tener en cuenta tiene que ver con el alza del complemento para reducir la brecha de género, cuya cuantía fija es de 410 euros por hijo, hasta un máximo de cuatro hijos, por lo que se puede alcanzar hasta los 1.641 euros anuales. Asimismo, subrayar que la Seguridad Social lo abona en 14 pagas.

Cuándo se cobran las pensiones este mes

Lo cierto es que aunque las pensiones se pagan a principios de febrero, hay varias entidades bancarias que adelantan el pago a sus clientes, como es el caso de CaixaBank. En el caso del banco de origen valenciano, suele realizar el pago el 23 de cada mes, es decir, el lunes de la semana que viene, al igual que Santander y Bankinter. Por otra parte, las personas que tengan su cuenta en Sabadell, BBVA, ING, Abanca, Liberbank, Cajamar y Unicaja, tendrán que esperar hasta el próximo 25 de enero, en conclusión, hasta el miércoles que viene.

CaixaBank: 23 de enero.

23 de enero. ​Santander: 23 de enero.

23 de enero. ​Bankinter: 23 de enero.

23 de enero. ​Sabadell: 25 de enero.

25 de enero. ​BBVA: 25 de enero.

25 de enero. ​ING: 25 de enero.

25 de enero. ​Abanca: 25 de enero.

25 de enero. ​Liberbank: 25 de enero.

25 de enero. ​Cajamar: 25 de enero.

25 de enero. ​Unicaja: 25 de enero.

Sin paga extra de las pensiones: este es el motivo

Fue a finales de 2021 cuando el Gobierno aprobó la primera reforma de las pensiones, cuya medida más significativa tuvo que ver con la eliminación de la ya conocida como 'paguilla extra' que, normalmente, se cobrara a principios de año para compensar la subida de precios durante los doce meses anteriores. Sin embargo, fue 2022 cuando se cobraría por última vez, ya que ahora estas prestaciones sociales se revalorizan a finales de año teniendo en cuenta el IPC medio interanual. Por ejemplo, para 2023, se ha tenido en cuenta desde noviembre de 2021 hasta noviembre de 2022.