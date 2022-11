Alza de las pensiones: esta será el día en el que se sabrá cuánto subirán en 2023

Lo que ya se sabe es que las pensiones van a subir a partir de enero en 2023, para beneficio de casi diez millones de pensionistas en España. Así lo confirmó el Gobierno a principios del pasado mes de octubre, durante la presentación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Ahora bien, ¿cuánto subirán las pensiones y cuándo se sabrá la fecha del alza definitiva con exactitud? Pues bien, para responder a esta cuestión, de vital importancia a día de hoy, debido sobre todo a la elevada tasa de inflación, que en octubre dio un ligero respiro, con un 7,3%, lo primero que hay que saber es que el Ejecutivo confirmó un incremento de, al menos, un 8,5% que se aplicará de forma directa a todas las ayudas y prestaciones sociales en nuestro país.

Asimismo, subirá también el IPREM a 600 euros mensuales, esto es, el indicador que se utiliza para calcular, por poner un ejemplo, a las pensiones no contributivas gestionadas por el Imserso. No obstante, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no descarta que este aumento pueda ser incluso mayor en el caso de las pensiones más bajas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta última ayuda, gestionada por la propia Seguridad Social y puesta en marcha desde hace ya más de dos años, tiene como objetivo prevenir la pobreza y la exclusión social entre los colectivos más vulnerables.

Cuándo se sabe cuánto subirán las pensiones: este será el día

La fecha exacta para conocer el estado de las pensiones se dará durante este mismo mes de noviembre, cuando se conocerá el dato adelantando del Indicador de Precios (IPC) adelantado de noviembre. Para afinar aún más, el día clave será el próximo 29 de noviembre. De la cifra resultante saldrá la subida de las futuras pensiones. Con ese dato se puede obtener el dato casi definitivo. Y es que hay que tener en cuenta que con la reforma de las pensiones, las cuantías a percibir por los pensionistas se revalorizarán en función del IPC medio del conjunto del año, por lo que se debe sumar las cifras de IPC desde diciembre de 2021 a noviembre de 2022 y luego dividir el resultado por 12.

"El elemento fundamental para el año 2023 en materia de pensiones es que seguimos profundizando en la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo a la hora de reformar el sistema para hacerlo más justo y más sostenible", apuntó el pasado mes de octubre Escrivá. Sin embargo, hay que apuntar otra fecha más en el calendario. El 14 de diciembre será cuando el INE hará público el IPC confirmado para el mes de noviembre.