Cuánto subirán las pensiones por incapacidad permanente en 2023

Las pensiones por incapacidad permanente, al igual que el resto de pensiones gestionadas por la Seguridad Social, subirán en torno al 8,5% a partir de enero del próximo año. Así lo anunció el Gobierno de España a principios de octubre de este mismo año, coincidiendo con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. No obstante, cabe subrayar que el dato definitivo de las cuantías no se conocerá hasta diciembre, cuando se confirmen los datos definitivos del Índice de Precios al Consumo interanual, más conocido por sus siglas como IPC.

Ahora bien, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no descarta un alza superior al 8,5% para las pensiones más bajas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Por otro lado, cabe mencionar que las pensiones por incapacidad permanente son unas prestaciones económicas que tratan de cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador cuando por enfermedad o accidente ve reducida o anulada su capacidad laboral. Dependiendo del grado de incapacidad -Permanente Parcial, Permanente Total, Permanente Absoluta y Gran Invalidez- se exigen unos requisitos generales y de cotización. No obstante, si la incapacidad deriva de un accidente, sea o no de trabajo o de enfermedad profesional, no se exigen cotizaciones previas.

Subida de las pensiones por Incapacidad Permanente 2023

La cantidad de dinero a percibir por los beneficiarios dependerá de la incapacidad que se les conceda. En este sentido, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconoce hasta cuatro grados distintos.

Gran Invalidez

La Incapacidad Permanente por Gran Invalidez se produce cuando el trabajador incapacitado permanente necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida. Las pensiones por Gran Invalidez para 2023 quedarán fijadas de la siguiente forma, en el caso de que finalmente se aplique la subida del 8,5%:

Con cónyuge a cargo: de 1.335,80 euros a 1.449,34 euros.

de 1.335,80 euros a 1.449,34 euros. Sin cónyuge (unidad económica unipersonal): de 1.082,60 euros a 1.174,62 euros.

(unidad económica unipersonal): de 1.082,60 euros a 1.174,62 euros. Con cónyuge NO a cargo: de 1.027,50 euros a 1.114,83 euros.

Absoluta o Total con 65 años de edad

La Incapacidad Permanente Absoluta inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio. En el caso de la Incapacidad Permanente Total, inhabilita al trabajador para su profesión habitual, pero puede dedicarse a otra distinta.

Con cónyuge a cargo: de 890,50 euros a 966,18 euros.

de 890,50 euros a 966,18 euros. Sin cónyuge (unidad económica unipersonal): de 721,70 euros a 783,04 euros.

(unidad económica unipersonal): de 721,70 euros a 783,04 euros. Con cónyuge NO a cargo: de 685,00 euros a 743,22 euros.

Absoluta o Total entre 60 Y 64 años



Con cónyuge a cargo: de 834,90 euros a 905,86 euros.

de 834,90 euros a 905,86 euros. Sin cónyuge (unidad económica unipersonal): de 675,20 euros a 732,59 euros.

(unidad económica unipersonal): de 675,20 euros a 732,59 euros. Con cónyuge NO a cargo: de 638,20 euros a 692,44 euros.

Total derivada Enfermedad Común menor a 60 años

Con cónyuge a cargo: de 532,00 euros a 577,22 euros.

de 532,00 euros a 577,22 euros. Sin cónyuge (unidad económica unipersonal): de 532,00 euros a 577,22 euros.

(unidad económica unipersonal): de 532,00 euros a 577,22 euros. Con cónyuge NO a cargo: de 527,40 euros a 572,22 euros.

Parcial del Régimen de Accidente de Trabajo (65 años)