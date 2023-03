¿Cuánto tarda la Seguridad Social en dar una incapacidad permanente?

Los trámites con el Estado obligan siempre a tener paciencia, un ingrediente indispensable en el proceso de obtención de la incapacidad permanente. En este caso, el expediente de los trabajadores tiene que pasar por siete fases antes de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) dicte la resolución de su pensión. De ahí que los solicitantes se pregunten cuánto tiempo tarda la administración en otorgar esta prestación social que, en 2023, registra un aumento del 8,5% en sus cuantías, tal y como aprobó el Gobierno de España a finales de 2022, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por José Luis Escrivá.

Se trata de una pensión que tiene como objetivo cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador cuando ve reducida o anulada su capacidad laboral, como consecuencia de una enfermedad o accidente. A ella pueden optar las personas incluidas en cualquier régimen de la Seguridad Social que cumplan los requisitos exigidos para cada grado de incapacidad: parcial, la diminución no es inferior al 33% en el rendimiento para la profesión; total, si inhabilita para la profesión habitual, pero se puede realizar otra distinta; absoluta, si inhabilita para toda profesión u oficio; y de gran invalidez, cuando es necesaria la asistencia de otra persona para los acatos esenciales de la vida.

Otra cuestión a tener en cuenta es que, el 1 de enero de 2023, entró en vigor la revalorización del 8,5% de las pensiones contributivas, lo que afecta de forma directa a las de incapacidad permanente, que llegan a cerca de un millón de personas en España, según los datos del Ejecutivo a finales de 2022. Es por ello por lo que sus cuantías máximas y mínimas han cambiado para este año, aunque no hay que olvidar que la Seguridad Social se reserva el derecho de suspender, extinguir o eliminar esta prestación social por el fallecimiento del beneficiario.

El plazo de la Seguridad Social para conceder la incapacidad

Quienes soliciten una pensión de incapacidad permanente deben saber que la Seguridad Social tiene un plazo máximo de 135 días hábiles para comunicar la resolución y decidir si concede o no la prestación social. Por tanto, esto supone que se descuentan los fines de semana y las jornadas festivas de ese periodo.

No obstante, la Seguridad Social no suele tardar tanto tiempo en resolver el expediente de incapacidad temporal. Su estado se puede consultar de forma telemática, o es posible esperar la resolución por escrito, que llegará al hogar. Cuando se reciba la notificación, no solo se sabrá si la pensión está aprobada, sino el grado que se concede y el importe de la mensualidad que se percibirá en caso de que se opte a esta cuantía. Por el contrario, si no se obtiene respuesta, el silencio administrativo hace que la petición se entienda denegada y, entonces, se puede recurrir la decisión.

Este periodo de tiempo es mayor que el de las pensiones de jubilación y viudedad, de 90 días, lo que se debe a que se abona por la influencia de una enfermedad en la vida laboral o cotidiana de un trabajador, y esto resulta más difícil de determinar que otras cuestiones, como la llegada a la edad de jubilación o el fallecimiento de una persona que dé derecho a recibir la prestación.

Por qué fases pasa el expediente antes de resolverse



Sin embargo, antes de que el solicitante reciba la noticia sobre su petición de incapacidad permanente, el expediente tiene que pasar por diferentes fases para que la resolución sea lo más justa posible:

Etapa 1 . Estudio de solicitud, datos y documentos aportados. Comprobación de requisitos previos .

. Estudio de solicitud, datos y documentos aportados. . Etapa 2 . Emisión del dictamen médico .

. Emisión del . Etapa 3 . Emisión de propuesta de incapacidad laboral por la Comisión de Evaluación de Incapacidades .

. Emisión de propuesta de incapacidad laboral por la . Etapa 4 . Estudio de vida laboral y de todas las cotizaciones efectuadas .

. Estudio de vida laboral y de todas las . Etapa 5 . Estudio final y propuesta de resolución .

. Estudio final y . Etapa 6 . Revisión y confirmación del expediente .

. Revisión y confirmación del . Etapa 7. Firma de la resolución.

Cómo pedir la incapacidad permanente

Como es habitual, el primer paso para la tramitación de la incapacidad permanente es la apertura del expediente de solicitud. Esto puede hacerlo el propio interesado a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, en la plataforma de petición online de pensiones. Si prefiere hacerlo de forma presencial, deberá pedir cita previa.

Aunque puede ser la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo o el Servicio Público de Salud el que inicie los trámites si entienden que el ciudadano es susceptible de entrar en el proceso. Pero esto no garantiza que se vaya a recibir la pensión.

En caso de que la Seguridad Social no solicite documentación adicional, para lo que el trabajador tiene un plazo de diez días, este debe esperar a que le llegue la convocatoria del Tribunal Médico, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI). Su tarea es determinar el efecto de la enfermedad o dolencia en su vida cotidiana y laboral, y elaborar una recomendación de denegación o concesión de la pensión de incapacidad permanente, así como el grado de la misma. Este dictamen se envía al INSS, encargado de tomar la decisión.