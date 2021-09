Cuánto va a subir el salario mínimo en 2021: a qué trabajadores afecta

El Ministerio de Trabajo se reúne este mismo lunes con representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para tratar de pactar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que ya está prevista para este año, y la que debería experimentar en 2022 y 2023. El objetivo del Gobierno sigue siendo claro: cumplir el compromiso de legislatura de llevarlo al 60% del sueldo medio. Se trata de la reunión "definitiva" sobre este asunto, pues la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya ha dicho que la decisión del Gobierno sobre cuándo subirá el SMI este año se tomará tras este encuentro y se aplicará "rápidamente". En la misma línea se ha movido esta mañana la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, quien ha dicho en una entrevista en TVE que la subida "más limitada" surtirá efecto este último trimestre.

El principal escollo sigue siendo la negativa de la CEOE. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ya ha reiterado en varias ocasiones que ahora no es el momento de ninguna subida, dada sobre todo la coyuntura económica; lo que sí ha llegado a plantear es que la subida sea por territorios. Propuesta que Trabajo ha calificado de "disparate". En cualquier caso, el Ejecutivo tiene claro que el SMI subirá, haya o no acuerdo con agentes sociales y patronal.

Actualmente el SMI se encuentra en 950 euros mensuales por catorce pagas y la intención del Gobierno es subirlo para lo que queda de año entre 12 y 19 euros al mes, lo que supondría un incremento en valores relativos de entre el 1,2% y el 2%. Esta horquilla seguiría las recomendaciones del informe sobre el SMI realizado por una comisión de expertos y publicado el pasado mes de junio. Aunque la senda que quiere seguir el Gobierno es la de incrementar el SMI entre 12 y 19 euros este año, los sindicatos han asegurado que se les planteó en la reunión que mantuvieron las partes el pasado lunes un aumento de 15 euros este año y de 31 euros tanto en 2022 como en 2023. De cumplirse esas cuantías, el SMI alcanzaría los 965 euros mensuales este año, los 996 euros al mes en 2022 y llegaría en 2023, a final de legislatura, a 1.027 euros mensuales.

Cómo afecta

El SMI es el salario más bajo que por ley puede pagar cualquier empresa a sus empleados, de manera que realmente su subida solo repercute a aquellos que reciben unos ingresos por debajo de lo estipulado, con indiferencia de si se tiene derecho a pagas extras o están prorrateadas. Eso sí, este punto tiene una serie de 'peros' que conviene revisar. Y es que, por ejemplo, un empleado que tenga un salario base por debajo de los 950 euros, no implica que vaya a experimentar una subida cuando se apruebe. Habrá que tener en cuenta todos los conceptos que se incluyen en la nómina, aquellos en particular que no entran dentro de ese salario base y que son considerados como complementos extrasalariales que, por otro lado, se pactan igualmente en el contrato, y pueden incrementar los ingresos a final de mes.

De esta manera, una vez se apruebe la subida, cualquier trabajador podrá contar con un salario base por debajo de esta cifra, pero los ingresos establecidos en su nómina a final de mes correspondientes al salario base, a los complementos y a las pagas extras, deberán ser, al menos, iguales al nuevo SMI.