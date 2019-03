Las cuatro rutinas mañaneras que harán que tus ahorros crezcan a medio plazo

Tim Ferriss, un importante emprendedor americano, suele decir que "si vences por la mañana, triunfarás durante el resto del día". Tiene sentido porque no es tan importante como vaya a transcurrir el resto del día. Si has tenido una mañana productiva, ya has ganado mucho, porque has avanzado en los asuntos más importantes. El día ya es un éxito. El resto son condimentos que podrían mejorar ese plato. El escritor Hal Elrod comparte los mismos sentimientos en "The Miracle Morning" .

Su fórmula es simple. Levántate temprano (o al menos antes de lo que lo haces ahora). Avanza en las cosas más importantes para ti (aquellos elementos que de otra manera a menudo se dejan a un lado porque no son tan urgentes). Aprovecha la mañana y así habrás exprimido bien tu día. Haga esto de forma repetida y los éxitos irán llegando con el tiempo. Incluso si su progreso es mínimo, las pequeñas ganancias diarias llegan a sumar grandes ganancias.

Tómese el tiempo para estar agradecido

Según diversos expertos, gran parte del gasto excesivo y el hiperconsumo hoy en día está impulsado por un deseo de felicidad. La gente cree que si compran esto o aquello, serán felices. Por lo tanto, tenemos una sociedad de personas infelices que intentan comprar felicidad comprando cosas para sí mismos. Todo lo que terminan haciendo es endeudarse.

Un estudio recientemente publicado en Psychological Science muestra que una actitud de gratitud modera el deseo incontrolable de comprar. Los autores no dicen por qué la gratitud impide la impulsividad, pero algunas de las investigaciones realizadas revelan que se compra para contrarrestar una sensación de vacío, aburrimiento o vacío en sus vidas; o porque no están totalmente enfocados mientras hacen una compra. La gratitud es el antídoto para ambos.

Al centrarse en lo que tiene en lugar de lo que le falta, es menos probable que gaste demasiado.

Hacer ejercicio y comer bien.

Aunque parezca que no tiene ninguna relación la salud con las finanzas hay algunos datos que si muestran su correlación. Ir al gimnasio se ha relacionado con un salario más alto: un 7%ciento más para los hombres, un 12% para las mujeres. Una persona muy saludable paga 107.000 euros en gastos médicos de los 65 a 85 años que una persona con más problemas sanitarios. Las personas con mejor salud tienen un valor neto adicional de 445.000 euros al llegar a la edad de jubilación.

El ejercicio ayuda a prevenir numerosas dolencias, desde la diabetes hasta el accidente cerebrovascular, con beneficios duraderos, a veces inesperados (como una espalda mejor). En promedio, los trabajadores obesos ganan un 2,5% menos que aquellos con pesos normales.

Aprende por ti mismo

Debes ser tu propio asesor financiero. Los principios para poder generar riqueza no son tan difíciles de entender. Si los conoces, puedes administrar tu propio dinero y evitar ser aprovechado por personas que busquen sacar provecho de tu bonanza financiera. Dedica 15 minutos al día a aprender sobre finanzas y serás un experto en muy poco tiempo.

Trabaja en lograr tus objetivos financieros

El portal Zen Habits recomienda establecer metas financieras y pelear por cumplirlas. Fija tus metas. Establece tareas de acción para cada objetivo. Ejecute esas metas. Motívate a ti mismo para mantener la concentración. Revise tus objetivos a menudo.

Es importante saber que objetivos quieres establecer y en base a que parámetros. Por ejemplo, ¿cuánto más quieres ganar y qué pasos puedes tomar para llegar allí? . En cuanto al ahorro, ¿cuáles son sus objetivos de ahorro para el próximo año y qué medidas deben tomarse para alcanzarlos? Considera crear un presupuesto y usarlo para identificar oportunidades. ¿Qué inversiones desea que aumenten sus ahorros de manera exponencial a lo largo del tiempo? Son preguntas que debes hacerte para lograr tus metas.