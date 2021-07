Cubanos en España... 431 'vips', 7.600 parados y solo 1.600 peticiones de asilo

La llegada a la presidencia de Cuba de Miguel Díaz-Canel en abril de 2018, ratificada por casi el 100% de la Asamblea Nacional del Poder Popular -el Parlamento cubano-, fue vista por los gobernantes de numerosos países como una posibilidad de apertura y modernización de la economía de un régimen comunista en manos o teledirigido por los hermanos Castro desde hace más de 60 años. Pese al optimismo inicial, los guiños al mercado han sido muy tímidos y los cubanos residentes en las islas, con limitaciones tanto económicas como políticas cada vez mayores, no se han creído en ningún momento las promesas de cambio del nuevo presidente.

El éxodo de los cubanos al exterior desde principios de 2018, sin precedentes en las últimas décadas, ha tenido como claro protagonista a España, debido a las trabas al desembarco de inmigrantes, tanto legales como ilegales, de la era Trump. Casi dos de cada diez cubanos, de los cien mil que salieron de archipiélago entre finales de 2017 a principios de 2020, recalaron en nuestro país, según la Organización de Naciones Unidas (ONU). España es el segundo receptor mundial de ciudadanos cubanos, solo por detrás de Estados Unidos, que acoge más del 80%.

¿Pero en qué condiciones han venido y viven los ciudadanos nacidos en Cuba que están empadronados en nuestro país? La estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que en España residen 164.853 nacidos en el archipiélago caribeño, de los que 97.552 ya han logrado la nacionalidad española y otros 67.301 tienen la cubana. A partir de este último dato, se puede ver que cerca de 23.500 nacionales de las islas están en situación irregular en nuestro país, una cifra que se contrasta con la de los que tienen la tarjeta de residencia en vigor.

La estadística que elabora la Secretaría de Estado de Migraciones deja patente que a finales de 2020 había casi 44.000 cubanos con el certificado de registro o tarjeta de residencia valida. De estos, seis de cada diez residían legalmente en nuestro país gracias a un matrimonio -mayoritariamente son mujeres- o a un vinculo familiar directo con un nacional español o de la Unión Europea (UE), lo que permite la libre circulación por todo el territorio UE, además de por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El resto, poco más de 17.800, eran extranjeros en Régimen General, una autorización temporal y de trabajo destinada a un ciudadano no residente para la realización de una actividad lucrativa por cuenta propia.

Casi 400 cubanos ha llegado a España con una autorización especial para inversores, emprendedores y profesionales altamente cualificados.

Al detalle, los datos del Portal de Inmigración evidencian que de estos últimos, poco menos de 900, que coinciden en número con los menores de 16 años de la estadística, están en España por reagrupación familiar, mientras que 3.719 lograron el acceso para trabajar por cuenta ajena, apenas 188 para hacerlo como autónomo y cerca de 400 con una autorización especial dirigida a inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, formación e investigación, desarrollo e innovación.

Mientras, cerca de diez mil tenían la residencia permanente, que lograron después de residir de forma continuada y legal en España durante cinco años. Esta situación permite al colectivo residir y trabajar en nuestro país indefinidamente, en las mismas condiciones que los españoles. Hasta 800 nacionales cubanos tenían una visa en vigor para cursar estudios en España a finales de 2020, mientras, según destaca el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM), de la 174 colegiaciones tramitadas para profesionales extranjeros, 97 han sido de cubanos.

Cubanos ricos y residencia no lucrativa

Junto a esto, la base del Ministerio que dirige José Luis Escrivá muestra que han aterrizado en España 431 cubanos 'vips', que no pueden realizar actividad económica alguna, ya que pueden mantener una alto nivel vida sin necesidad de trabajar. El visado de residencia no lucrativa está pensado para los ciudadanos no europeos con rentas suficientes para residir en un país distinto sin realizar trabajo alguno. Esta visa -sin fines de lucro- permite residir en España un año, que se puede renovar posteriormente cada dos años hasta alcanzar la residencia permanente a los cinco. No es necesario realizar inversiones o comprar una casa para obtenerla, por lo que según diferentes portales jurídicos, es una vía fácil de entrada para los que quieren retirarse en España.

A pesar de todo, los cubanos son 'privilegiados' en nuestro país, ya que tras los colombianos y los venezolanos, son el colectivo que recibe más rápido la nacionalidad, y de forma masiva, por ser hijos o nietos de un español de origen, por matrimonio o por, fundamentalmente, haber nacido en España. La comunidad de inmigrantes cubanos es uno de los colectivos extranjeros de más antigua presencia en España por razones de relación histórica y, sobre todo, por la situación política de los últimos años, tras el acceso al poder de Fidel Castro.

Cuba es de los pocos países latinoamericanos que se ha negado a suscribir el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS), pese a la insistencia de España, que permitiría tener en cuenta a la hora de cobrar la pensión el tiempo de cotización en ambos países. La situación actual, que se arrastra desde hace 15 años cuando otras naciones firmaron el acuerdo, imposibilita a muchos trabajadores del país caribeño lograr una pensión en nuestro país cuando dejen de trabajar por alcanzar la edad de jubilación al no poder acreditar los suficientes años cotizados.

A pesar de la dura política de represión que ha ejercido sobre la población el régimen cubano, sin libertad de expresión y manifestación, mayoritariamente los cubanos que llegan a España buscan subsistencia y una mejora de su calidad de vida y las solicitudes de asilo son muy inferiores que las tramitadas por venezolanos o colombianos Sorprende que solo 1.600 cubanos hayan solicitado la vía de asilo, protección subsidaria o refugio en España y que apenas 16 lograsen en 2019, momento en el que se triplicaron las peticiones, el sí de la Administración.

Paro, empleo y subsidios

"Soy ingeniero químico con mayor experiencia en la rama ambiental. Soy cubano y quisiera prosperar. Puedo impartir clases de inglés y química. Aunque puedo desempeñar otras labores". Son numerosos los cubanos que todavía residen en su país, con una elevada formación, dispuestos a acceder a un empleo en España. Ingenieros civiles y mecánicos, médicos, higienistas dentales, profesores, abogados, licenciados en múltiples materias, pero también albañiles, administrativos y chóferes se ofrecen en distintos portales para trabajar en nuestro país o dejan sus comentarios en las webs para lograr una vía de entrada. Otros están dispuestos a viajar incluso sin contrato, para obtener un empleo aunque su residencia sea irregular -llegan por avión como turistas y se quedan después de tres meses-.

Casi la totalidad de los cubanos que llegan a España son trabajadores activos. De media tienen 44 años y se concentran en Canarias, Cataluña y Madrid

La estadística del Servicios Público de Empleo Estatal (SEPE) muestra que en mes de mayo de 2021 solo 3.364 cubanos estaban cobrando una prestación por desempleo, contributiva o no, incluido el subsidio de mayores de 52 años. A finales de 2020, había 14.000 demandantes de empleo (DENOS), una cifra que agrupa a los trabajadores, desempleados o no, que solicitan un puesto de trabajo. Mientras, los parados 'reales' para el Gobierno superaban los 7.600.

El último estudio riguroso sobre el perfil laboral de los cubanos, data de 2018 y está elaborado, curiosamente, de México, a partir de estadísticas españolas, entre ellas las de los cinco consulados en nuestro país, que recogieron más de 40.000 visado el año pasado, la mayoría para unas vacaciones que, en principio, iban a durar un máximo de tres meses. Bajo el título 'Las principales tendencias de la comunidad de emigrantes cubanos en España en los albores del siglo XXI', detalla que la ocupación del 35% de los cubanos en España era la de profesor, ingeniero o médico. El 20% eran administrativos y solo el 4% era pensionista.

Los cubanos en España tienen una media de 44 años, prácticamente hay el mismo número de mujeres que hombres, y casi en su totalidad son población activa, con muy pocos niños y con muy pocos mayores de 65 años. Su cualificación es elevada con respecto a la mayoría de los inmigrantes. Casi uno de cada cuatro residen en las Islas Canarias y un porcentaje muy elevado se concentra en Cataluña -la mayoría en Barcelona- y en la Comunidad de Madrid.