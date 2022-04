Cuenta gratuita y sin comisiones: por qué el banco puede bloquearte el acceso

La crisis económica que atraviesa Europa, en general, y España, en particular, como consecuencia de la guerra en Ucrania, ha obligado a los altos cargos de cada país a tomar medidas que hagan frente a dicha recesión y que mitiguen, en cierta forma, el efecto que está teniendo en el bolsillo de los consumidores la meteórica subida de precios, sobre todo de los carburantes, gas, luz y alimentos. En este contexto, el Gobierno ha aprobado esta semana un plan de choque con más de una veintena de medidas distribuidas en ayudas sociales, en materia de energía, para el sector transportes o, también, para el sector agrario.

Hablamos, además, de una situación particularmente difícil para las familias más vulnerables, que ya han sufrido -y siguen sufriendo- los estragos de la recesión causada por la pandemia de la Covid-19. Así, desde el Ministerio de Consumo recordaron hace unos días, la obligación de los bancos de ofrecer una cuenta bancaria gratuita para aquellos con ingresos bajos o, directamente, sin ellos.

Según dicta el citado ministerio en un documento adjunto al anuncio: "Las entidades bancarias tienen la obligación en España de ofrecer una cuenta básica, totalmente gratuita, a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o están en riesgo de exclusión financiera". Y añade: "Estas cuentas están exentas de comisiones y no obligan a la contratación de ningún producto extra. Tanto su apertura, como su cierre son gratuitos, al igual que el depósito y la retirada de efectivo. Además, permiten realizar operaciones mediante una tarjeta de débito o prepago, con un límite de 120 movimientos anuales".

Eso sí, para acceder a dicha cuenta, es necesario cumplir una serie de requisitos, como: residir legalmente en la UE, aunque no se tenga domicilio fijo, ser solicitante de asilo y no tener permiso de residencia y estar en situación excepcional que impida la expulsión del país (por ejemplo, mujeres embarazadas). Además, también se precisa, no poseer una segunda vivienda y cumplir con los límites de ingresos máximos establecidos, según la norma.

Circunstancias económicas

Pero, ¿qué ocurre si cambian las circunstancias económicas? ¿Se debe avisar al banco? Según explica Consumo, en este supuesto no será necesario, ya que la gratuidad de la cuenta lo es por un periodo inicial de dos años. "No obstante, si la entidad puede acreditar que el usuario ya no cumple con los requisitos de vulnerabilidad, puede poner fin a dicho beneficio".

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la entidad puede bloquear la cuenta en algún momento por estos seis motivos: