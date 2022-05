¿Valen la pena las cuentas para jóvenes? Así puedes ahorrar más en comisiones

Los 40 de hoy son los 30 de antes. Excepto para los bancos. De hecho, para muchas entidades, dejamos de ser jóvenes mucho antes. Muchos clientes se encuentran con que, de repente, cuando cumplen los 25 o los 30 años, el banco les cambia la cuenta, les quita todas las ventajas que disfrutaban por ser jóvenes y, encima, les empieza a cobrar comisiones.

Dejar de ser joven para el banco puede salir muy caro. El cliente puede pasar de tener una cuenta totalmente gratuita y sin requisitos de vinculación a pagar hasta 240 euros al año a menos que domicilie su sueldo y cumpla otros requisitos adicionales como domiciliar varios recibos o hacer un gasto mínimo al año con tarjeta, señalan los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com. Así que conviene ser previsor. Antes de cruzar la barrera de la madurez bancaria, hay que revisar qué condiciones aplicará el banco y cambiar de entidad si no se está conforme.

Pero ¿a qué edad consideran los bancos que sus clientes ya no son jóvenes? Según un análisis de HelpMyCash, EVO Banco y Bankinter reservan sus cuentas para jóvenes para los clientes de hasta 24 años. CaixaBank ofrece condiciones especiales a los que tienen hasta 25 y Unicaja, a los menores de 28 años. BBVA, el Sabadell y Kutxabank dejan de considerar a sus clientes jóvenes cuando cumplen los 30. La Cuenta Smart del Santander se puede contratar hasta los 31 y la cuenta joven de Abanca, hasta los 34.

Las cuentas para jóvenes suelen ser atractivas, porque, además de no tener comisiones ni pedirle al cliente que domicilie una nómina, suelen incorporar otras ventajas como descuentos en compras. Pero, ¿realmente son la mejor opción? Al cumplir 18 años, el cliente puede abrir cualquier cuenta. Y algunas pueden ser más atractivas, con la ventaja de que no tienen una limitación de edad, por lo que el cliente no deberá preocuparse cuando cumpla 25 o 30 años.

Además, abrir una cuenta joven conlleva un riesgo que suele pasar desapercibido. Como el titular ya es cliente de la entidad, cuando deje de ser joven quizá no pueda contratar otra cuenta sin comisiones ni condiciones en la misma entidad, ya que las mejores ofertas suelen estar reservadas para los nuevos clientes

Cuentas para jóvenes y no tan jóvenes

La Cuenta Online sin comisiones de BBVA para nuevos clientes no tiene límite de edad y tampoco comisiones ni vinculación obligatoria. Además, ahora, los nuevos clientes que la abran recibirán durante seis meses el reembolso de su suscripción a Netflix, HBO Max, Spotify, DAZN, Play Station Plus o Disney Plus (bonificación máxima de 9,99 euros al mes). La cuenta incluye una tarjeta de débito gratis y puede gestionarse a través de la app, sin pisar una oficina.

Los jóvenes que suelan viajar también pueden abrir cuentas que les permitirán ahorrar durante sus viajes y que podrán seguir usando cuando lleguen a la treintena, señalan desde HelpMyCash.

Por ejemplo, Imagin no cobra comisiones ni por su cuenta corriente ni por sus tarjetas, aunque el cliente no domicilie su nómina, y permite sacar dinero gratis en cualquier cajero de la eurozona ubicado fuera de España. También ofrece descuentos en marcas como Booking.

Los clientes de N26 pueden sacar dinero gratis tres veces al mes en cualquier cajero de España y de la zona del euro y pueden pagar con tarjeta en otra divisa sin sobrecostes. Tanto la cuenta como la tarjeta de N26 no tienen comisiones ni condiciones, aunque la tarjeta es virtual (si el cliente quiere recibir una física, tendrá que pagar diez euros).

Otra entidad con ventajas para viajar es Revolut. Los clientes que abran una cuenta estándar pueden sacar hasta 200 euros al mes gratis en cualquier cajero del mundo y tampoco pagan comisiones por cambio de divisa. Además, ahora los nuevos clientes que abran la cuenta a través del comparador HelpMyCash recibirán 10 euros de regalo después de hacer su primera compra con tarjeta. Revolut incorpora otra ventaja poco habitual que puede atraer a muchos jóvenes: permite invertir en criptomonedas a través de su app.