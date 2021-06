Cuentas compartidas sin comisiones para pagar el alquiler, recibos y Netflix

Juntos… pero no revueltos. Esa es la decisión que toman muchas parejas cuando se trata de administrar la economía familiar. Una idea que parece calar más entre los millennials que entre sus predecesores. Un estudio publicado en 2018 por Bank of America revelaba que el 28% de las parejas compuestas por millennials mantenían sus finanzas separadas, mientras la cifra se reducía al 11% entre las parejas de la generación X y al 13% en los baby boomers. Sin embargo, no todas las parejas deciden separar su dinero. Algunas optan por abrir una cuenta conjunta en la que ingresan las nóminas de ambos miembros y domicilian todos los recibos.

Una solución intermedia es apostar por un sistema mixto: mantener cuentas separadas en la que cada uno ingrese su nómina y abrir una cuenta conjunta gratis para atender los gastos del hogar como, por ejemplo, el pago de la hipoteca o del alquiler, las cuotas de un préstamo en común, los recibos, la compra de la semana, los gastos de los hijos o la suscripción a Netflix, explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com.

Así, cada miembro de la pareja puede disponer de su propia cuenta y luego se puede abrir una cuenta compartida en la que cada uno envíe una transferencia mensual para hacer frente a los gastos conjuntos. Incluso se puede abrir una segunda cuenta compartida de ahorro con el objetivo de separar una cantidad de dinero de forma regular para futuros imprevistos o para alcanzar metas comunes como comprar una vivienda, un coche, etc.

¿Dónde abrir una cuenta compartida gratis?

No todas las cuentas corrientes sirven para parejas. Para empezar, una cuenta compartida debe, como mínimo, admitir dos titulares. Lo ideal, además, es que no tenga comisiones de mantenimiento, permita hacer transferencias gratis e incluya una tarjeta sin cuotas anuales para cada titular. También hay que fijarse de qué cajeros se puede sacar dinero gratis. Y si los miembros de la pareja quieren hacerlo todo desde el móvil, también en el desarrollo tecnológico del banco: funcionalidades de la app, pago móvil, etc.

Hoy en día, explican fuentes de HelpMyCash, varios bancos ofrecen cuentas corrientes conjuntas gratuitas que no exigen ni domiciliar nóminas ni recibos. De esta manera, la pareja puede abrir una cuenta compartida sin necesidad de vincularse con el banco y, a su vez, tener sus propias cuentas individuales en las que domicilien sus ingresos regulares.

Abanca

La Cuenta Clara de Abanca, por ejemplo, admite hasta dos titulares y cada uno recibirá una tarjeta de débito sin cuotas anuales. No cobra comisiones por la operativa básica, no hace falta domiciliar la nómina y los reintegros son gratuitos en todos los cajeros del banco y, fuera de Galicia, hasta cinco veces al mes en los cajeros Euro 6000, Bankia, Sabadell, Bankinter, Caja de Arquitectos y Caja de Ingenieros.

Se puede gestionar a través de la app o de la banca online, sin necesidad de pisar una oficina. De hecho, al tratarse de una cuenta digital, solo puede contratarse a distancia y el único requisito que tiene es que los titulares operen por canales digitales. Abanca permite usar Bizum y pagar con Appe Pay, Google y Samsung Pay.

BBVA

Otra opción para parejas es la Cuenta Online de BBVA sin comisiones ni vinculación. Se puede contratar con dos titulares, en cuyo caso el banco entregará una tarjeta de débito Aqua a cada uno sin cuotas de emisión ni de renovación con la que podrán sacar dinero gratis de los más de 6.000 cajeros que tiene BBVA en España.

La tarjeta Aqua es uno de los medios de pago más seguros, ya que no tiene ni la numeración ni la fecha de caducidad impresa sobre su superficie y el CVV es dinámico. Los titulares de la Cuenta Online pueden usar Bizum y pagar con su móvil a través de Appe Pay, Google y Samsung Pay. La cuenta de BBVA está dirigida únicamente a nuevos clientes que la contraten a través de su web o su app.

Openbank

La Cuenta Corriente Open de Openbank sirve para parejas, familiares y grupos de amigos. Admite hasta cinco intervinientes entre cotitulares y autorizados, pero en este caso únicamente el primer titular recibirá una tarjeta de débito gratuita (las tarjetas adicionales tienen un coste de 18 euros anuales).

Openbank no cobra comisiones de mantenimiento por la cuenta, incluye Bizum y no exige ningún tipo de vinculación. Los reintegros son gratuitos en los más de 7.000 cajeros del Santander en España. La cuenta puede abrirse por Internet y las tarjetas pueden vincularse al wallet de Openbank, así como a Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay y Garmin Pay para pagar con el móvil o con un reloj inteligente.

ING

HelpMyCash destaca también la Cuenta Nómina de ING, ya que, a pesar de su nombre, se puede disfrutar de todas sus ventajas si se realizan ingresos mensuales de al menos 700 euros desde otro banco, sin necesidad de domiciliar una nómina, y admite dos titulares.

¿Y cuáles son esas ventajas? Además de no tener comisiones por la operativa habitual, las tarjetas de débito y de crédito son gratuitas, se puede sacar dinero sin coste en más de 50.000 cajeros españoles, las transferencias SEPA llegan a su destino el mismo día y los titulares pueden beneficiarse de dos días de descubierto gratis. Como en los casos anteriores, ING colabora con Bizum y permite pagar con varios wallets (Apple Pay y Google Pay). La apertura se puede realizar por Internet.