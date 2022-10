Cumbre en Berlín: la UE se prepara para la reconstrucción millonaria de Ucrania

El próximo martes 25 de octubre habrá una reunión de vital importancia para los intereses de la Unión Europea: la reconstrucción millonaria de Ucrania tras la invasión rusa. Será en Berlín, participarán todos los miembros de la organización y estará presidida por el canciller alemán, Olaf Scholz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará hasta la capital alemana en calidad de 'sherpa' (representante de alto nivel). El gran punto del día girará en torno a cómo afrontar el coste por los daños ocasionados hacia el territorio liderado por Volodímir Zelenski.

El pasado verano, el Ejecutivo ucraniano informó sobre la cantidad económica total que habría que desplegar para reparar el país. "El Gobierno ha desarrollado el mapa digital de Ucrania, donde se registran todos los daños causados por la agresión de los rusos. Las pérdidas directas en infraestructuras ascienden a más de 100.000 millones de dólares, y el plan de recuperación de Ucrania en su totalidad se estima en 750.000 millones de dólares", sentenciaron.

Una de las cuestiones a tratar durante la cumbre que tendrá lugar el próximo martes es sobre la financiación, que apuntan a que deberá ser a corto y medio plazo. Una decisión que no le compete ni al propio Banco Central Europeo (BCE) ni tampoco al Consejo Europeo, sino que la competencia es exclusiva de la Comisión Europea y también los gobiernos de los países miembros. Un escenario que ocurre bajo la amenaza continua de varias instituciones monetarias por la posible entrada en recesión de algunos de los países que integran el grupo.

Ucrania es, sin duda, el gran foco de interés para la Unión Europea (tal es el punto, que la preocupación por la situación del país se ha incluido en todos los consejos europeos desde que comenzó la guerra en febrero de este año). Además, en el último Consejo Europeo -que tuvo lugar el jueves y viernes pasado-, la guerra se convirtió en el único tema de conversación durante la cena. Allí se analizaron las novedades sobre la guerra en el contexto actual, aunque también se discutió sobre futuras ayudas al país que dirige Zelensky.

No obstante, el debate que se inciará este martes no será fácil. Así, desde que comenzó la pandemia de la Covid-19, los 'choques' entre los países miembros han sido constantes con acuerdos que no se han sellado hasta altas horas de la madrugada, como así ocurrió con la aprobación de los fondos europeos Next Generation. Hoy sigue habiendo debate dentro de la propia Unión acerca de cómo hacer frente a posibles amenazas económicas que surjan. Hay algunos países -como España- que apuestan por seguir con el modelo empleado tras la pandemia de usar instrumentos comunes para salir de las crisis, mientras que otros lo descartan. Unas diferencias que seguro que surgirán a la hora de tratar la financiación de Ucrania.

Aparte de Ucrania y Rusia, hay otro país que preocupa a los europeos: China. Desde la UE han seguido con interés el Congreso del Partido Comunista chino, que ha tenido lugar durante estos días. Desde Bruselas insisten en que es necesario llevar a cabo una discusión estratégica sobre el papel de China y sobre las relaciones que debe mantener la UE con el país que lidera Xi Jinping. En la pasada cumbre de la OTAN, China fue uno de los países señalados por los miembros, que fue calificado como un "desafío sistémico".