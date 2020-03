Clamor entre los autónomos, obligados a pagar la cuota de marzo en plena crisis

Estado de alarma y no he podido trabajar en estos 15 últimos días. Los autónomos no entendemos de ideologías, solo vemos el cargo realizado en el día de hoy. ¿Cual es nuestro futuro? ¿Cuánto podemos aguantar? #AutonomosAbandonados @AyudasAutonomos pic.twitter.com/vw8cvgX78F