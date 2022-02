El curioso caso de Castilla-La Mancha y la inflación más alta de toda España

En enero, los precios de la electricidad y de los alimentos se moderaron y la tasa anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) fue del 6,1% en España. Pero la evolución de los precios no es homogénea en todo el país y una región en concreto está más de un punto por encima de la tasa nacional. Se trata de Castilla-La Mancha, donde la tasa anual del IPC alcanzó el 7,2% en enero, tras cerrar el pasado año en el 7,6%. La explicación no es sencilla, economistas, expertos en el sector inmobiliario y sindicatos apuntan a distintos factores. Si se observan los grupos de productos donde existe mayor diferencia aparecen tres: los gastos asociados a la vivienda, el transporte y los cafés, hoteles y restaurantes.

La evolución de los precios asociados a la vivienda en el último año arroja un encarecimiento del 23,3% en Castilla-La Mancha frente al 18,1% a nivel nacional. Bajo este grupo están los gastos de alquiler, pero no de compra de viviendas, y también los asociados a los suministros del hogar. Los precios de la energía justifican las subidas tan abultadas, pero la diferencia entre la región y la media nacional es de cinco puntos. El catedrático de Economía y profesor de Análisis Económicos y Finanzas en la Facultad de Económicas y Empresariales en la Universidad de Castilla-La Mancha Óscar Dejuan afirma que en la comunidad autónoma "no hay tradición de tener vivienda en alquiler, por eso, si aumenta la demanda se añade presión a los precios, porque no hay suficiente oferta".

Coincide en la explicación Emilio Sánchez, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Ciudad Real. Sánchez subraya que los precios fluctúan enseguida que aumenta la demanda y considera que podría ser la situación tras los peores meses de la pandemia. Según los datos de Idealista, la vivienda en alquiler ha subido en el último año entre un 1,5% y un 11,2% en las cinco provincias manchegas. En Albacete, los alquileres se han encarecido un 1,7% y se ha registrado el precio más alto de los últimos quince años. Guadalajara (+1,5%) y Toledo (+3,2%) alcanzaron el máximo durante el pasado verano. En Cuenca los alquileres son un 11,2% más caros y en Ciudad Real, un 2,8% más que doce meses atrás.

Fuentes del gobierno de la región apuntan que "situaciones como un parque reducido del alquiler pueden hacer que esa afectación (en los precios) sea mayor o menor, pero también que determinados productos y servicios, que sufrieron la parálisis de actividad provocada por el Covid en el año 2020 y tiraron a la baja la evolución interanual de los precios ese año, hayan recuperado de manera importante la actividad y con ello también los precios, un hecho que ha podido acentuar la subida del IPC en el cierre del año". En esta línea, apuntan que "dentro del incremento de la demanda energética que marca de manera determinante el alza de precios, en términos interanuales, la producción industrial creció un 5% en la región al cierre del año, duplicando prácticamente el incremento anual en diciembre para el conjunto del país (2,7%)".

Dejuan destaca que la diferencia entre la inflación nacional y la registrada en Castilla-La Mancha también podría explicarse si los salarios han subido en la región antes o de forma más intensa que en el resto de España. Sin embargo, Nunzia Castelli, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla-La Mancha justifica que "las subidas salariales están por debajo del 2%" en la región. Además, añade que de los 81 convenios firmados en la comunidad, solo 24 están vigentes y de éstos, únicamente uno tiene activa la cláusula de revisión salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Por ello, descarta que los salarios hayan "incidido" en la inflación.

Sí ha mejorado, no obstante, la situación del mercado laboral. En un año, la región ha reducido en más de cuatro puntos su tasa de paro. En el último trimestre de 2020, la tasa era del 17,39% y terminó en 2021 en el 13,31%. Se trata de la mayor reducción entre el resto de comunidades autónomas e incluso se sitúa ligeramente por debajo de la tasa de paro nacional en el 13,33%. La cifra de ocupados también ha aumentado en el último año, un 5,8% hasta los 869.700, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Traslado de los precios

Además de los gastos referidos a la vivienda, también hay diferencias significativas en la variación de los precios de hoteles, cafés y restaurantes, ocho décimas más en Castilla-La Mancha (+3,7% anual), nueve décimas en vestido y calzado (+4,6%) y cuatro en bebidas alcohólicas (+2%) y también en transporte (11,7%). Ante estas tasas, Castelli considera que "está claro que se están trasladando los costes a los precios que pagan los consumidores". Y es que los costes de producción derivados de la crisis energética y de los problemas de abastecimiento podrían estar encareciendo determinados productos y servicios, según la secretaria de Acción Sindical.

No obstante, si se observan las estadísticas relativas a los precios de los hoteles, no se ha producido un incremento extraordinario en los establecimientos de la región. El índice de precios hoteleros creció un 16% en Castilla-La Mancha, frente al 20% que lo hizo a nivel nacional en diciembre de 2021. En cuanto a la tarifa media diaria, se incrementó un 26,01% en La Mancha y un 26,6% en todo el país. No obstante, es llamativo el incremento del 41,99% de la tarifa media diaria en Toledo y contrasta con la subida del 10,47% de los hoteles de Ciudad Real.

Desde el gobierno manchego apuntan a la recuperación del turismo como uno de los factores que ha incidido en el alza de los precios. Si se observan los datos de viajeros y pernoctaciones recogidos por el INE se constata que 2021 fue un año mucho más positivo que el anterior, marcado por restricciones más intensas. La cifra de viajeros que visitó la región en diciembre de 2021 multiplica por tres la de un año antes, pero es todavía algo inferior a la de 2019. En el caso de las pernoctaciones, ocurre lo mismo, se recuperaron frente a 2020, pero siguen por debajo de las de 2019.

Ante esta situación, desde CCOO exigen que se recupere de forma plurianual parte del poder adquisitivo "que se pierde si la inflación se mantiene en estos niveles" y proponen subidas salariales de alrededor del 3%. El catedrático de Economía Óscar Dejuan considera que la inflación, también en Castilla-La Mancha, está muy condicionada por los precios de la energía y prevé que el IPC se modere a medida que lo hagan el petróleo y el gas. En la misma línea, concluyen fuentes del gobierno manchego: "Confiamos en que la situación de alza pronunciada de precios sea coyuntural, tal y como marcan las previsiones y estimaciones de los grandes organismos económicos, como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional".