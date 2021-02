La Covid arrastra a la facturación de las industria, con su mayor caída en 11 años. 

La cifra de negocios de la industria se redujo un 11,7% el pasado año, en el que es su mayor descenso desde 2009, cuando cayó un 21,8%, debido a las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus, según los datos facilitados este lunes por el Instituto Nacional de estadística (INE) y recoge Efe. En el mes de diciembre, la facturación de la industria descendió un 2,6% interanual tras 10 meses de descensos, si bien se trata de la tasa menos negativa de ese periodo; en datos desestacionalizados, bajó un 5,8%.

En datos corregidos de calendario y de efectos estacionales la cifra de negocios de la industria se redujo un 12% en el año. La fabricación de productos farmacéuticos, destaca el INE, fue la única rama de actividad industrial que aumentó su facturación en el año 2020, un 4,1%. Por destino económico de los bienes, energía, con un 17,2%, y bienes de consumo no duraderos, con un 3%, presentan tasas mensuales positivas, en tanto que bienes de equipo registró el mayor descenso, del 4,8%.

La especial situación vivida en 2020 debido a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, señala el INE en una nota, ha provocado que la evolución de los diferentes destinos económicos que forman parte de este indicador haya sido diferente entre sí y distinta en los diferentes periodos del año. Durante los meses en los que estuvo vigente el estado alarma y la paralización de la mayor parte del tejido productivo fue casi total se produjo una disminución importante de la cifra de negocios de todos ellos, siendo los bienes de consumo no duradero los menos afectados, y energía fue el que presentó un mayor descenso en esos meses.

Datos por comunidades

Con la desescalada y la llegada de la nueva normalidad, se observó una recuperación generalizada, si bien esta recuperación no fue igual para todos los sectores; mientras energía y bienes de consumo no duradero mantuvieron una cifra de negocios siempre inferior a la del año anterior, bienes de consumo duradero y bienes de equipo incrementaron sus cifras por encima del nivel alcanzado en 2019 en algunos meses durante el segundo semestre. En el conjunto del año, energía (40,9%) es el destino que más disminuyó, mientras que bienes de consumo no duradero (5,7%) es el que presenta un menor descenso.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, la cifra de negocios respecto a diciembre de 2019 creció en 5 comunidades autónomas y disminuyó en las otras 12. Los mayores descensos se produjeron en Canarias (17,8%), Madrid (13,4%) y Asturias (10,8%); los mayores incrementos se produjeron la Comunidad Valenciana (9,8%), Castilla y León (3,8%) y Galicia (3,3%). En el conjunto del año, la cifra de negocios disminuyó en todas las comunidades autónomas, con los mayores descensos registrados en Baleares (21,5%), Asturias (19,4%) y Canarias (17,4%).