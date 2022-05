La base de datos de Hacienda revela que la reforma laboral encarece los despidos

La reforma laboral que consiguió aprobar el Gobierno en el Congreso de los Diputados gracias a un error de un diputado del PP no tocó la indemnización por despido, tal y como le pedían a Yolanda Díaz sus socios de ERC, que precisamente por este motivo no apoyaron el real decreto ley. Pero los empresarios venían advirtiendo desde los últimos compases de las negociaciones a finales del año pasado de que los cambios que pretendía introducir el Ministerio de Trabajo iban a suponer un incremento del coste de extinción de los contratos... y así lo revelan los registros de Hacienda, que reflejan que, en la práctica, la reforma laboral ha encarecido los despidos.

Esto es así no solo porque la normativa recién aprobada restringe considerablemente las posibilidades que tienen las empresas para contratar a un trabajador por un periodo acotado en el tiempo, lo que se traduce en una contratación indefinida masiva y forzada que empuja al alza los costes de los despidos porque los contratos fijos tienen indemnizaciones más elevadas que los temporales, sino también porque el contrato estrella de la reforma laboral, el denominado fijo-discontinuo, tiene una protección superior de la que disponen los contratos temporales. De modo que a las empresas va a salirles más caro finalizar, en su momento, todos esos contratos eventuales que se están transformando obligatoriamente en fijos-discontinuos.

Así se extrae de la Estadística de Despidos y su Coste, que tiene en cuenta la cantidad indemnizada exenta de tributación que consta en los registros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las Haciendas Forales de Navarra y País Vasco, junto con la cantidad pagada directamente por el Fogasa. De acuerdo con esta base de datos, la indemnización media por despido de un fijo discontinuo alcanza los 4.439,1 euros, frente a los 1.267,9 que percibe de media un temporal a tiempo completo o los 506,5 que se lleva un eventual a tiempo parcial. Pero es que además la cuantía es superior a los 3.272,2 euros que se lleva de indemnización un indefinido a tiempo parcial y se sitúa solo por debajo de los 15.418,2 euros con los que son compensados de media los fijos a tiempo completo cuando son despedidos en España.

De este modo, los datos de Hacienda revelan que el contrato fijo discontinuo, pese a ser en la práctica un contrato temporal a pesar de contabilizar estadísticamente como indefinido, ofrece a los trabajadores una protección mucho mayor en términos de indemnización por despido que otras modalidades contractuales con aparentemente más garantías. Y esta protección se eleva en el caso de las mujeres, ya que la brecha de género en el tipo de contrato fijo discontinuo es de las más reducidas, apenas del 8,3%, solo mejorada por la del indefinido a tiempo parcial, que es la única modalidad en la que la indemnización por despido media de las mujeres supera a la que perciben los hombres, según los datos recopilados por el gabinete económico de CCOO a partir de esta estadística.

El fijo discontinuo es el tipo de contrato que más está creciendo tras la entrada en vigor de la reforma laboral. En abril se firmaron 238.760 contratos de esta modalidad, un 125% más que en marzo y un 1.273% más que en abril de 2021, lo que demuestra que las empresas están recurriendo de manera masiva a este tipo de contrato cuando las circunstancias temporales del puesto de trabajo impiden optar por un indefinido. Este es uno de los motivos del espectacular crecimiento de la contratación fija, ya que el fijo discontinuo, como se ha dicho, contabiliza como indefinido en las estadísticas, pese a no serlo realmente. Y del descenso del paro, ya que, cuando estos contratos se extinguen, el trabajador no consta como desempleado, sino como demandante de empleo no parado.

Hay que recordar que la reforma laboral contiene una laguna respecto al cálculo de la indemnización por despido de esta modalidad contractual. En concreto, el real decreto ley no deja claro cuál es el periodo que debe tenerse en cuenta para contabilizar la cuantía de la indemnización de estos trabajadores que estadísticamente computan como indefinidos pero que, en realidad, prestan sus servicios de manera intermitente, ya que no trabajan todo el año, sino únicamente durante las temporadas en las que son llamados por las empresas. Y, como se explicó en estas páginas, los sindicatos están maniobrando para garantizar el derecho de este colectivo a cobrar por todo el tiempo de relación laboral -y no solo por el periodo en el que hayan prestado sus servicios- en caso de ser despedidos por la empresa.

En cualquier caso, los datos de la Agencia Tributaria reflejan que la indemnización por despido de un trabajador con contrato fijo discontinuo es de media más generosa que la que percibe un temporal o un indefinido a tiempo parcial. Y ese es uno de los argumentos que esgrime el Ministerio de Trabajo cuando defiende esta modalidad contractual y su reforma laboral para mejorar las condiciones de los trabajadores, frente a los ataques de los socios de ERC que acusan al Gobierno de no haber elevado la indemnización por despido que recortó Mariano Rajoy con su reforma en 2012. La realidad es que la reforma laboral de Yolanda Díaz, en la práctica, sí encarece el despido, tal y como han venido advirtiendo desde la CEOE.

.