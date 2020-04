DBK Informa alerta: turismo, comercio, automoción y cultura pagarán la crisis

El observatorio sectorial de DBK Informa ha advertido este viernes que serán seis los ámbitos de la economía que más sufrirán en su actividad los efectos económicos de la crisis del Covid-19. El primero y más evidente será el turismo, que acapara el 12% del PIB español pero que tendrá muy difícil hacer que vuelvan a España este año los 80 millones de turistas extranjeros de otros ejercicios. Pero junto a ese golpe, el informe alerta de que un sector clave para la economía como la automoción y sus componentes será otro de los grandes perjudicados, junto con el comercio minorista no alimentario, la compra de bienes duraderos y todo lo relacionado con el ocio y la cultura.

El organismo, que pertenece al Consorcio Español de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), dependiente del Ministerio de Economía y con la gran banca metida en su accionariado, estima que el impacto en la construcción y el sector inmobiliario será más moderado que en los anteriores negocios, mientras que alimentación, sector primario, farmacia y telecomunicaciones pueden convertirse en los más beneficiados a corto plazo, aunque no se librarán de la caída general de la economía que está crisis provocará.

El estudio de DBK Informa analiza la situación en más de 500 actividades concretas, distribuidas en 31 grandes sectores, y aunque considera muy arriesgado establecer una caída concreta del PIB dada la inestabilidad del momento, advierte que hay una serie de negocios clave para la economía que se verán muy perjudicados de forma irremediable. En el ámbito del turismo, fundamental para nuestra economía, su análisis se extiende al transporte aéreo y sus actividades anexas, hoteles, bares y restaurantes, alquiler de automóviles, agencias de viajes y tour operadores, y

En el comercio al por menor no alimentario, los dos subsectores en los que los analistas de Informa ven con más preocupación son el textil y la moda, junto con el de los bienes de consumo duradero (muebles, electrodomésticos, electrónica, etc...), no solo por el parón que han sufrido y el tiempo que van a tardar en recuperar lo no facturado hasta el momento, sino porque además, "el deterioro previsto de la coyuntura económica y el aumento del desempleo, y su incidencia en la renta disponible de las familias, permiten anticipar un desfavorable comportamiento de las ventas del sector en los próximos meses", advierte el informe del organismo.

Una de las grandes producciones que España exporta cada año es la de los componentes de automoción, además de la producción de coches, pero este sector en su conjunto, que ya había caído 8% entre enero y febrero en su actividad, se va a ver a partir de ahora muy perjudicado por "el déficit de materias primas procedentes de mercados exteriores, originando la parada temporal de plantas productivas y anticipando una caída de la producción en el conjunto del año", señala la consultora dependiente de Cesce.

En el caso de la organización de eventos culturales y actividades relacionadas con el ocio y la cultura, el cierre de locales y la complicación que va a tener su reordenación con las normas de prevención que marca la pandemia, auguran una perspectivas muy malas al sector.

Construcción aguanta y 'telecos' ganan

Del lado menos negativo, aunque también preocupante, DBK Informa advierte que hay un grupo de quince sectores que tendrán un impacto lógico por el parón económico, pero menos intenso que en los anteriores. La construcción (incluidos los materiales) y las actividades inmobiliarias sufrirán previsiblemente en 2020 un cambio en la tendencia alcista que su actividad venía mostrando desde 2015, pero podrán aguantar a medio plazo después de un golpe en la venta de pisos y el consumo de cemento.

Tampoco sufrirán una debacle tan grande como en el turismo y el comercio en el sector financiero, a pesar de que DBK advierte que se enfrentará al doble impacto de disminución significativa del negocio en su actividad crediticia y previsible aumento de las tasas de morosidad.

En este grupo de impacto moderado, el estudio incluye a la energía, por la caída de la demanda y el desplome de los precios del petróleo, junto con las ramas de química industrial, metalurgia y productos metálicos. El informe añade en ese grupo a las bebidas, cuyas ventas, tanto de alcohólicas (bebidas destiladas, cerveza, vino) como de no alcohólicas (bebidas refrescantes, agua envasada) se están viendo muy afectadas por el cierre de establecimientos de hostería y restauración..

Por último, los menos sufridores de la crisis en sus negocios son todos los ámbitos relacionados con la actividad esencial que se esta desarrollando y las producciones que exige la alerta sanitaria.