De Cos plantea un mecanismo fiscal fijo para erradicar las divergencias en la UE. 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, afirmó este jueves que crear un mecanismo fiscal permanente y común en la eurozona es "absolutamente crucial" para poder atajar en el futuro las divergencias económicas entre los países de la moneda única. Durante su intervención en la Conferencia Económica Anual 2022 del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Hernández de Cos defendió que el fondo anticrisis de 800.000 millones de euros "debería ayudar a acelerar la recuperación" y a "dar convergencia" a los socios europeos, pero también es "muy limitado" y puramente transitorio" porque carece de capacidad fiscal y no puede emitir deuda de forma indefinida.

"La aprobación de los fondos Next Generation fue un logro histórico pero sabemos que es un instrumento ad hoc. No puede y no debe ser visto como el mecanismo de estabilización cíclica que la UE necesita", aseguró el gobernador del Banco de España en un panel del evento dedicado al impacto asimétrico de la crisis provocada por la pandemia de la Covid. Así, Hernández de Cos enfatizó en su intervención inicial que "la transformación de este instrumento a uno permanente sería absolutamente crucial precisamente para incorporar a la Unión Económica y Monetaria un elemento que permita luchar contra esas potenciales divergencias en el futuro".

"Es necesario un cambio estructural y ese cambio estructural es incorporar una capacidad cíclica común para la eurozona", insistió más adelante. El paso a un mecanismo cíclico con carácter permanente es uno de los tres elementos que el gobernador ve necesarios dentro de la reforma económica que la eurozona necesita, junto con el "ajuste" de los límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que ve "justificados y necesarios".

El tercero es atajar la "falta de incentivos" que tienen los países en las épocas de bonanzas para acumular un "margen de maniobra" fiscal que poder desplegar en momentos de crisis para "suavizar" el impacto de la misma. "Cómo crear esos instrumentos es absolutamente crucial", subrayó Hernández de Cos, quien llamó a no olvidarse en este sentido de los mecanismos de estabilización nacionales y señaló que la zona euro no consiguió en el pasado crear estos incentivos.

El gobernador del Banco de España centró su intervención en dilucidar si la respuesta de la UE a la crisis provocada por el coronavirus puede servir como "ejemplo" para reducir en el futuro las asimetrías económicas entre los socios de la moneda común y su respuesta es afirmativa aunque "con condiciones" como las descritas.

Hernández de Cos explicó que, a pesar de tratarse de un shock "común y exógeno", la pandemia ha causado "divergencias muy significativas" entre los estados miembros y una de las "principales razones" reside en las diferencias en las "estructuras productivas" de los países. "La crisis ha sido más profunda y con un efecto más persistente en economías más dependientes del sector servicios, en especial en sectores con más interacción social y más dependientes de los viajes internacionales, como es el caso de Croacia y España", señaló.