De Guindos advierte: topar las hipotecas podría reducir el crédito a rentas bajas

El 'número dos' del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha advertido este lunes de que topar los intereses que se aplican a las hipotecas variables como propone Unidas Podemos podría afectar a la concesión de créditos a las rentas más bajas. Fijar límites a los intereses que se aplican a las cuotas hipotecarias parece un mensaje "socialmente adecuado", ha admitido De Guindos en una entrevista a Onda Cero, si bien ha alertado de que los bancos podrían responder a este tope "no concediendo hipotecas a las partes más vulnerables de la sociedad".

En términos generales y sin referirse específicamente a la situación de España, el vicepresidente del BCE ha insistido en que las medidas para paliar los efectos de la inflación "tienen que ser selectivas" y no generalizadas, tal y como este lunes han puesto en evidencia también los economistas de la entidad en un artículo publicado por el emisor. Además, ha insistido en "evitar una espiral precios-salarios", aunque esto no implica "que los salarios no se incrementen" sino que no vayan "más allá de lo razonable".

De Guindos también ha alejado la posibilidad de una recesión en la Unión Europea, ya que ahora todo apunta a "una tasa de crecimiento ligeramente positiva" en el primer trimestre del año, aunque con una inflación "muy elevada". Esta consideración coincide con las previsiones publicadas este mismo lunes por la Comisión Europea, que evidencian cómo la Unión Europea y la Eurozona han eludido de momento la recesión y afrontan los próximos meses, en principio, con unas mejores perspectivas.

La economía española se desacelerará este año

Tras subrayar que el BCE no realiza proyecciones de país, De Guindos ha apuntado que el proceso de normalización de la economía española, que espera registrará este año "una desaceleración", se está dejando notar desde el pasado verano, incluyendo en la creación de empleo. "El 2023 será un año complejo para el conjunto de la eurozona", ha resumido el vicepresidente del BCE, aunque ha destacado que en los dos últimos meses se ha modificado la percepción de la evolución de la economía.

"Somos algo más positivos la Comisión Europea y el BCE", ha afirmado el que fuera ministro de Economía en el Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, Bruselas ha elevado este lunes su cálculo para el PIB español hasta el 1,4% este año, cuatro décimas por encima de la estimación que publicó en otoño, si bien este se mantiene por debajo del 2,1% que calcula el Ejecutivo español.