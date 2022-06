De la lonja al 'merca’: subidas del 200% en el tsunami de los alimentos en origen.

La subida de los carburantes y de los principales suministros básicos ha generado un tsunami en el precio de los alimentos en origen que no solo amenaza la estabilidad de la economía y la inflación, sino que va a provocar una verdadera reestructuración empresarial entre los productores que dejará a muchos de ellos en la estacada o endeudados hasta límites insostenibles. Esta es la sensación que se vive en el campo, el mar y la ganadería, reflejada a nivel contable en el Observatorio de Precios de los Alimentos que publica el Ministerio de Agricultura donde las diferencias entre el precio en origen y el precio medio de la red de ‘mercas’ en los 34 principales productos que se analizan se coloca en una media del 130% y en muchos casos supera aumentos del 200%.

Este es el origen de la subida de los precios de los alimentos que cuando llegan a la tienda y la venta al público acumulan una inflación histórica del 10% y disparan todas las alarmas, pero que obedece a un incremento generalizado de los costes en los productores en origen y los mercados mayoristas, que son los que más sufren el precio de los carburantes y su efecto en el transporte, los fertilizantes o el pienso para los animales por al subida del cereal. La profesora de Economía y Empresa de la Universidad Europea, Begoña Casas, advierte que lo que se ha producido es un aumento en todos los eslabones de la cadena de valor de los alimentos, desde que se producen hasta que llegan a los consumidores, por culpa de la energía pero también de materias primas como el aluminio, los carburantes y el efecto que todo eso produce en un mercado que es global y que sufre ahora cuellos de botella por el cierre de China por la sexta ola de Covid que se sufre allí.

Aunque los precios en origen son menores que los de la venta al público, sus fuertes subidas porcentuales se dejan notar en la cesta de la compra. Con los datos de hace apenas una semana, peras, manzanas, zanahorias y cebollas superaban el 200% de subida entre el productor y el mercado mayorista de turno, mientras que en el pescado, caballa, bacaladilla y gallo multiplicaban por más de dos su coste a los súper, las tiendas y el canal horeca (hoteles, restaurantes y catering). El cordero pascual prácticamente se ha duplicado en lo que va de año, junto con subidas del 66% en el pollo, el 25% en el conejo y el 20% en los huevos frescos.

Productores en origen sin salidas

El problema es que todas estas subidas se producen sobre unos productores en origen que han visto mermar sus beneficios de forma importante y unos intermediarios en los mercados centrales que tampoco sacan margen para mantener sus negocios. El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, recuerda como en esta semana, en la que se inicia la costera del bonito, una de las campañas de pesca más importantes del año, más de cuarenta o cincuenta barcos del Cantábrico salían a la mar en busca de su sustento desde el primer día. “Este año están saliendo cuatro o cinco barcos por ahora, ante la inseguridad de que vayan a conseguir unas capturas que hagan rentable el viaje. Hasta que no estén seguros de llenar, no saldrán”, lamenta.

El coste del gasóleo deja en puerto a los barcos, pero el mercado europeo de la pesca y el marisco tampoco da tregua a los empresarios de los viveros, que ven como el coste energético de mantener sus instalaciones hace inviable el negocio con los precios disparados. “Estamos con la mitad de marisco que hace un año -explica uno de los principales operadores del norte- porque los barcos no salen si no hay garantía de recoger los kilos suficientes. Se están retirando pescadores a ‘full time’ de toda la vida por pescadores ‘part time’, y si tienes que ir a Reino Unido y Escocia a negociar compra de marisco, como siempre, te topas con una inflación de más del 11% allí, falta de mano de obra y los costes del gasóleo disparados, sin margen para sacar un beneficio a no ser que subas los precios mucho, y eso hace que la gente no compre y el mercado se pare”. La profesora Begoña Casas recuerda que el pesquero es uno de los ámbitos más azotados por esta crisis porque en los barcos no hay forma aún de meter energías renovables. Desde el sector advierten que para las instalaciones en tierra se están viendo opciones como los molinos de viento mediano y la fotovoltaica, para sobrevivir, porque la elevación de coste energético va a ser ya estructural.

Si bien es cuerto que en el sector pesquero es donde más pega la crisis de precios y costes altos y han empezado a darse concentraciones de mayoristas a nivel europeo, en el caso de las frutas y las hortalizas, donde España cuenta con grandes compañías exportadoras, la situación no dista mucho. Los operadores cierran de antemano los precios de toda la campaña y las subidas sobrevenidas de costes en los últimos meses dan al traste con su rentabilidad y obligan a renegociar los paquetes, “cuando se puede”, recuerdan desde la patronal Fepex.

Y la situación es la misma en el mercado de la carne. Salvo las grandes explotaciones intensivas que manejan miles de cabezas de corderos, cerdos o terneras, “nadie sabe a cómo venden sus animales las pequeñas y medianas explotaciones”, asegura un intermediario que opera a diario en Mercamadrid. La subida de los cereales, los fertilizantes y los carburantes han disparado el precio de los piensos, lo que sumado a los costes energéticos propios de cada explotación dejan una situación crítica a los ganaderos. La patronal Asaja advertía esta misma semana que la cosecha se verá reducida en un 21% este año por las altas temperaturas y la falta de agua en mayo, lo que unido a la incertidumbre en el mercado mundial por la cosecha fallida de Ucrania y la elevación de costes hace augurar que los precios altos han venido para quedarse, sin que eso suponga una garantía de beneficios.

En ese ámbito, la profesora Casas recuerda que hay cerca de 25 millones de toneladas de cereal paralizadas en Ucrania, que pueden generar un problema de precios mayor si no llegan al mercado mundial. Como economista y con los datos geoestratégicos sobre la mesa, advierte además que todavía no ha desaparecido la pandemia de Covid en lugares como Asía, África o América Latina, donde llegó más tarde, y ese efecto paralizador de la actividad y el comercio mundial se dejará notar también en las economías desarrollas más pronto que tarde, por lo que las previsiones de recuperación económica global no son nada halagüeñas.

Mientras cada vez salen más barcos a la venta en los puertos pesqueros, los asentadores de los mercados centrales ofrecen su suelo por falta de margen para seguir en el negocio y el agroalimentario sobrevive sin margen, la solución urgente del Ministerio ha sido regar al sector primario con una lluvia de millones en ayudas directas (más de 450 millones) y rebajas fiscales y de cotizaciones a la Seguridad Social. Fuentes empresariales consultadas en los tres ámbitos y el mercado mayorista admiten que ese dinero es un respiro, pero solo para un momento puntual, frente a un mal que les obliga a vender sus negocios para subsistir a largo plazo.

Del lado industrial, ni la patronal cárnica Anice ni desde la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) se han querido hacer comentarios sobre esta situación de precios en origen, por cuestiones de "competencia".