De Yarza lamenta que los populismos "demonicen" la figura del empresario

El presidente del Grupo Henneo, Fernando de Yarza, ha reivindicado este jueves la figura esencial del empresario en un momento clave como el actual en el que se debe hacer frente a las consecuencias sociales y económicas derivadas de la crisis sanitaria de la Covid-19. En este sentido, ha afirmado que es "intolerable esa injusta demonización que algunos nos pretenden aplicar a los empresarios, creando por cierto, de forma colateral, un marco absolutamente desalentador para el emprendimiento", ha afirmado.

Así lo ha manifestado el también presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) durante su intervención en la ceremonia de entrega de los IV Premios Líderes de La Información, en la que ha querido lanzar un mensaje: “Si el sistema financiero es la sangre del tejido productivo, las empresas son el motor”. De este modo, tras dedicar unas palabras a las víctimas del coronavirus y a las personas que lo han combatido “en primera línea”, ha ensalzado el protagonismo que han tenido durante la pandemia los premiados en esta edición, a quienes ha definido como “auténticos líderes” a seguir para recuperar “plenamente el pulso”.

A lo largo de su discurso, De Yarza ha defendido que la única forma de salir con éxito de la crisis generada por el coronavirus, así como para paliar las consecuencias de las subidas “galopantes” del IPC, de los precios de la materias primas, los costes energéticos, y la “errática política de los distintos gobiernos que han propiciado apagones nucleares y descarbonizaciones”, es apoyando a las empresas, autónomos y emprendedores. Por ello, ha advertido de que la “necesaria transformación del modelo productivo” español solo tendrá lugar si los fondos europeos Next Generation se gestionan con “objetividad”.

En esta línea, el presidente del grupo editorial también ha dejado ver su preocupación por “algunas corrientes” que apuestan por aumentar “todavía más” la presión fiscal hacia las empresas, o que son partidarias de modificar la legislación laboral “en otra dirección” que no sea la de hacer “más competitivos” a trabajadores y compañías. Con todo ello, De Yarza ha rechazado que la figura del empresario sea en muchas ocasiones "injustamente tratada, cuando no difamada". "El empresario, frente a lo que proclaman algunos populistas, no disfruta despidiendo, lo hace contratando; ni le gusta recortar salarios, quiere que su gente tenga las mejores condiciones y que su empresa sea capaz de ofrecer”, ha agregado.

Los premiados

Con respecto a los premiados, ha indicado que Lucía Comenge, presidenta de Prim, referente en el suministro de productos hospitalarios y ortopédicos, es merecedora del Premio Líder del año en Innovación por ser un ejemplo de “simbiosis entre tradición y vanguardia” y mantener “el pulso innovador desde el siglo XIX”. El Premio Líder del Año en Iniciativa Empresarial se ha otorgado a Joel Balagué, por su apuesta con Volava, empresa especializada en el fitness para el hogar. La firma, a la que ya se hace referencia como el ‘Netflix de las bicicletas’, “no ha hecho más que crecer desde su fundación, con cifras de negocio cada vez más prometedoras”, ha señalado De Yarza.

Por último, el presidente del grupo de comunicación se ha detenido para trasladar unas palabras a José Ignacio Gorigolzarri, presidente de la nueva CaixaBank, y en cuyas manos ha recaído el Premio Líder Empresarial del Año. Además de enfatizar las "dotes de liderazgo impresionantes" del premiado, ha explicado que tras la integración de Bankia, CaixaBank se ha convertido en la mayor entidad financiera del país, por lo que es necesario reconocer esta reciente operación bancaria, que “marca un hito en la historia del sistema financiero español”.

"Pasión", "solvencia" y "estabilidad"

En su turno de palabra, la presidenta de La Información, Marisa Navas, que también ha querido felicitar a los premiados por su “trabajo bien hecho; la ética y la calidad en la gestión, la innovación y el emprendimiento”, ha aprovechado su discurso para celebrar el "reencuentro muy deseado" tras la pandemia, que ha supuesto una "dura etapa de incertidumbre y pérdida" pero también ha servido para "reinventarse" y "superar las dificultades". Así, ha remarcado la consolidación del diario como un “medio de referencia en la actualidad económica y empresarial, llegando a multiplicar su audiencia hasta alcanzar los siete millones de usuarios únicos el pasado mes de agosto”.

Según ha explicado Navas, este “hito” es fruto de dos constantes: la “pasión” por informar y la “solvencia y estabilidad” que proporciona la empresa editora que “garantiza un periodismo independiente, serio, riguroso y comprometido con la defensa de las buenas prácticas y los valores éticos”. "En un mercado convulso como el de la prensa, la pertenencia a un grupo financieramente sólido y en crecimiento, como es Henneo, aporta ese factor diferencial", ha añadido.

Información con "valor añadido"

Por su parte, el director de La Información, Daniel Toledo, ha recogido estas palabras y recalcado las fortalezas de la cabecera que dirige frente a la “creciente” competencia, con la aparición de nuevos periódicos. En este sentido, ha recordado que hace cuatro años el nuevo medio del grupo aragonés se daba a conocer en un acto en el Palacio de La Bolsa de Madrid y tras "48 meses" de andadura se puede decir que "el proyecto tenía todo el sentido". En este sentido, ha asegurado que la idea inicial de “salir a la calle todas las mañanas” y proporcionar al lector noticias con “valor añadido” no se ha movido un ápice.

Es más, Toledo no ha querido desaprovechar la oportunidad para resaltar que ese propósito de ofrecer información propia cada día se ha visto reforzado con la creación de nuevas áreas informativas. Una de ellas es la de Startups y tecnología, que da espacio a “nuevos actores”, como firmas y rondas de financiación que “no por moverse en volúmenes alejados a los del Ibex son menos importantes para nuestro tejido empresarial y emprendedor”, ha apostillado. De hecho, ha admitido que sería “un error de bulto si mantuviéramos una visión inmovilista de la economía e informáramos bajo estándares de otro siglo”. En cuanto a la otra nueva línea desplegada, se centra en la información jurídica, que, a juicio de Toledo, es “esencial en un momento de barra libre de liquidez -inflación mediante- y con el M&A desbocado”.