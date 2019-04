PSOE, PP, Cs y Podemos se comprometen a revalorizar las pensiones con el IPC real

Consenso total. Por primera vez en mucho tiempo los cuatro principales partidos políticos están de acuerdo en algo. Y, además, coinciden en un tema tan sensible como son las pensiones. PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos se han mostrado partidarios de revalorizar las pensiones cada año de acuerdo a las subidas del IPC real. Es el compromiso al que han llegado representantes de los equipos económicos de estas cuatro formaciones en el debate económico que ha organizado La Información.

Durante el debate en el que han participado Daniel Fuentes (PSOE), Víctor Píriz (PP), Jorge Uxó (UP) y Ramón Mateo (Cs), los cuatro partidos con representación parlamentaria han llegado a la conclusión de que las pensiones nunca deben bajar y que, además, deben revalorizarse en función del coste de la vida. También han sido contundentes sobre cómo debe abordarse el debate sobre la sostenibilidad del sistema: redefiniendo las fuentes de financiación y siempre en el marco del Pacto de Toledo.

Revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC real implica en la práctica acabar con el índice de revalorización que aprobó el Gobierno del PP en 2013. En este sentido, el representante del PP, Víctor Píriz, ha reconocido mostrarse dispuesto a acabar con este índice. Lo ha hecho presionado por Uxó, que le ha pedido un compromiso concreto.

Píriz ha afirmado que revalorizar las pensiones con el IPC ya se había acordado en el Pacto de Toledo antes de la moción de censura que hizo estallar la comisión parlamentaria, una postura con la que el PP estaba de acuerdo.

Por qué Podemos se levantó del Pacto de Toledo

En el debate a cuatro Unidas Podemos ha explicado por qué abandonó el Pacto de Toledo. Uxó ha asegurado que se levantaron de la mesa porque no había consenso, precisamente porque se rompió cuando el PP aprobó su reforma de las pensiones en 2013 con el índice de revalorización. Al ver que PP, PSOE y Cs se mostraban de acuerdo con sus planteamientos en el debate Uxó ha afirmado que se muestra "muy contento" con esa unanimidad.

No obstante, a pesar del acuerdo común, Víctor Píriz ha añadido que "tan importante es revalorizar las pensiones como garantizar que se pueden pagar en el futuro, eliminando el déficit de la Seguridad Social y separando las fuentes de financiación".

Por su parte, Fuentes ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que "las pensiones no están en riesgo", además de insistir en el compromiso "innegociable" de los socialistas de actualizar las pensiones con dicho IPC real. El representante del PSOE no ha negado la realidad del déficit estructural y ha pedido abordar la solución, de nuevo, en el Pacto de Toledo.

Unidas Podemos ha elevado su exigencia no solo a elevar las pensiones con la inflación sino también a blindar dicha subida en la Constitución, con especial énfasis en las mínimas y en las no contributivas. Uxó ha pedido no caer en la trampa de plantear el debate como "un conflicto entre generaciones".

Cs, por último, ha afirmado que existe un consenso importante para garantizar las pensiones de hoy y de mañana y mantener el poder adquisitivo, previo paso "ineludible" por reformas estructurales en el mercado de trabajo. El foco de la formación naranja en este aspecto está puesto en fomentar la natalidad y apostar por las familias para hacer que las pensiones sean financiables.