La 'guerra' con China y la Covid marcan el debate económico de Trump y Biden

La bronca y reproches entre Donald Trump y Joe Biden ha eclipsado los temas que los dos aspirantes a la Casa Blanca abordaron en su primer debate electoral. En el escenario de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, en Ohio, Trump acusó a Biden de querer "cerrar todo el país" para detener la propagación del coronavirus, con los efectos que esto tendría sobre la primera economía del mundo, y defendió que su Administración ha construido la "mayor economía de la historia". Trump aprovechó además su intervención para culpar a China del daño causado por la pandemia a la economía estadounidense, un mensaje que ha venido sosteniendo a lo largo de los últimos meses.

"Estamos haciendo un negocio récord", aseguró el actual presidente, quien incidía además que su contrincante "cerraría todo el país" y lo "destruiría". El mandatario republicano ha defendido en su intervención que la economía debe abrirse como si todo estuviera a salvo, a la vez que aprovechaba para calificar de opresivos los límites a las reuniones y los negocios. "No es justo. Es casi como estar en prisión", ha zanjado.

Biden, mientras tanto, se ha mostrado partidario de seguir los consejos de los científicos, haciendo hincapié en que la economía no se puede arreglar mientras no se haya controlado el coronavirus. "No se puede reparar la economía hasta que se arregle la crisis de la Covid", ha incidido. El exvicepresidente con Barack Obama, que guió la respuesta de aquella administración al colapso económico en 2008 y la estabilización de la industria automotriz, considera que el equipo que abandonó la Casa Blanca a principios de 2017 entregó una economía en crecimiento a la administración Trump entrante. Y que éste la "arruinó".

Trump ha sacado pecho con sus recortes de impuestos, que supusieron la mayor rebaja fiscal en la historia de EEUU, y las subidas que han venido registrando los principales índices bursátiles en Wall Street. "Cuando el mercado de valores sube, eso supone empleos", ha apostillado el líder republicano. El empresario neoyorquino también ha tirado de su conocido mensaje de que su ejecutivo ha hecho más en 47 meses de lo que ha hecho Biden en 47 años.

"Antes ya del coronavirus, las manufacturas y las fábricas estaban arruinadas" le ha respondido Biden. Trump ha contraatacado con una de sus alusiones a China a lo largo del debate: "China se comió tu almuerzo, Joe. Y no es de extrañar. Tu hijo ganó millones de dólares con China. Y la esposa del alcalde de Moscú le dio 3,5 millones de dólares", le atacaba el actual presidente, haciendo referencia así a Hunter Biden, hijo del demócrata. "¿Por qué lo hizo? ¿Qué hizo para merecer eso?", añadía. El seis veces senador por Delaware, que ha defendido la integridad de su hijo, le ha devuelto el golpe asegurando que bajo su presidencia los estadounidenses se han vuelto "más débiles, más enfermos, más pobres, más divididos y más violentos".