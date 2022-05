Del Salón de juegos a las criptosectas: el 'crash cripto' arruina a muchos jóvenes.

Este pasado 12 de mayo ya se puede considerar como el ‘jueves negro’ para las criptomonedas, cuyo mercado perdió más de 193.000 millones de euros a nivel mundial en un solo día. El token Luna perdió más del 99% de su valor y arrastró a las grandes monedas digitales como Bitcoin y Ether. Luna sería la ‘Lehman Brothers’ de las criptomonedas. El ‘crash’ ha propiciado que en dos días haya aparecido una nueva clase social: los ‘criptoarruinados’. Muchos de ellos jóvenes, algunos atrapados en las llamadas criptosectas, y es que de los 4,5 millones de personas en España que han invertido en criptomonedas se calcula que un millón son jóvenes menores de 25 años.

En 2021 las transacciones en criptomonedas en España alcanzaron los 60.000 millones de euros, según datos del Banco de España. Un 4,8% del PIB y un 2,7% de los activos financieros totales, en Europa solo por detrás de Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos. Pero el desplome de las criptomonedas ha propiciado que la capitalización a nivel mundial de este tipo de monedas digitales haya disminuido en 1,4 billones de dólares desde que alcanzó máximos en noviembre de 2021.

Esta fiebre de la más popular de las criptomonedas, el bitcoin, el ‘oro digital’ inició su auge en medio de la pandemia, en otoño del año 2020, cuando cotizaba en el mercado financiero a 13.500 dólares. Un año después había superado los 60.000 dólares. Debido a la explosión de su valor hubo ricos casi de la noche a la mañana. Sin embargo, esta semana las criptomonedas han sufrido un desplome, hasta el punto de que el jueves llegó a cotizarse por debajo de los 26.000 dólares (25.000 euros). Este había remontado hasta los 29.000 dólares, lo que da idea de la volatilidad de este tipo de monedas virtuales como ya ha advertido, por ejemplo, el Banco Central Europeo.

Y con este panorama general desde la Asociación de Afectados por las Criptomonedas que dirige la abogada Emilia Zaballos o los propios psicólogos advierten que la adicción a las criptomonedas se ha convertido en “una nueva ludopatía incluso más peligrosa que los juegos de azar o las apuestas deportivas”. Por ejemplo, desde el colegio oficial de psicólogos se deja claro que “la especulación con criptomonedas tiene un elevado potencial adictivo y confirman que cada vez reciben en sus consultas a muchas personas jóvenes que han sustituido su adicción a las apuestas deportivas por las monedas virtuales, con el único objetivo de ganar dinero de manera fácil y rápida”.

“Que engaña a miles de jóvenes con la promesa de hacerles millonarios con el dinero virtual”

“Invertí más de 3.500 euros, casi todos mis ahorros”, cuenta Jaime, un joven madrileño de 21 años, de familia obrera, que estudia Derecho en la Universidad Complutense y al que sus padres le habían dado ese dinero para sus estudios. “A día de hoy he perdido más de la mitad. Ahora solo queda aguantar para ver si el mercado de las criptomonedas se recupera porque si no he arruinado a mi familia. Si ha habido una fuerte bajada supongo que se recuperará”, confía.

Pero no es solo una posible ludopatía individual. Cerca de 500 familias en España llevan semanas denunciando a la ‘criptosecta’ “que engaña a miles de jóvenes con la promesa de hacerles millonarios con el dinero virtual”. Ya han recogido más de 50.000 firmas para cerrar la escuela de las criptomonedas, IM Mastery Academy, que “en realidad capta jóvenes para que éstos a su vez lleven a otros a la ‘academia’”. Allí, en “un claro ejemplo de estafa piramidal”, y “pagando entre 150 y 200 euros de cuota al mes” les “prometen que van a hacerse multimillonarios, que traigan más amigos y que van a hacerse ricos sin trabajar invirtiendo en criptomonedas”. Hace dos meses, la policía detuvo a ocho miembros de esta academia por estafa, aunque luego fueron puestos en libertad y siguen operando y hace unos días esta misma ‘escuela’ montó una convención en Badalona con cerca de 10.000 asistentes.

“Mi hija se llama Ester y tiene 17 años”, explica Carmen, una madre madrileña. “Me dijo que se apuntaba a una academia sobre inversiones y negocios. Yo le di 200 euros para la matrícula y la niña empezó a cambiar. Estaba siempre enfadada conmigo, metida en su habitación con el ordenador... Me preocupé y me informé sobre IM Mastery Academy. Lo que vi me dio terror y le dije que saliera de ahí. Al día siguiente se fue de casa y creo que vive en un piso con otros miembros de la secta. Estoy desesperada porque he perdido a una hija”, cuenta Carmen con lágrimas en los ojos.

Pedro y María también se dieron cuenta tarde de qué le pasaba a su hijo, que “estaba muy raro desde hacia unas semanas”. Al chico, de 16 años, le pararon unos chavales cuando volvía del instituto. “Le hablaron de inversiones y a él siempre le ha gustado la economía. Le invitaron a una reunión en un hotel... Y, tras darle dinero para que se apuntara, cuando nos dimos cuenta de qué era en lo que estaba metido nuestro hijo, ya era tarde. Nos dijo que éramos unos fracasados, dejó el instituto, nuestra casa y se fue. Hace mes y medio que no sabemos nada de él”. El crash de las monedas virtuales y las criptosectas.