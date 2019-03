Del suelo al cielo: rechaza una paga extra de 150.000 dólares y se convierte en CEO

Las personas de éxito, los grandes ejecutivos, suelen ser un espejo en el que se miran el resto de profesionales. A pesar de que se les admira por su actual situación, este tipo de individuos también han pasado por situaciones muy difíciles para llegar a donde han llegado.

Es el caso del director Ejecutivo de MTN Ghana, Selorm Adadevoh, que es evidente que hoy ocupa un lugar privilegiado, pero desde luego no lo tuvo fácil. Tuvo que tomar algunas decisiones bastante difíciles, como rechazar algunas ofertas "jugosas" y renunciar a su trabajo. Primó mantener su integridad por encima del dinero. El Sr. Adadevoh reveló recientemente que tuvo que rechazar una oferta irrechazable de 150.000 dólares porque el trabajo que le pedían que hiciera estaba en contra de sus valores.

El CEO hizo esta declaración mientras hablaba sobre temas de valores y principios en la reunión de SpringBoard en Accra, Ghana. Según él, se alejó de un enorme bono de 150.000 dólares porque no estaba de acuerdo con sus valores. "El año pasado, dejé de recibir un bono de 150.000 dólares porque lo que tenía que hacer no estaba de acuerdo con mis principios. Renuncié a mi trabajo en Haití porque no podía quitarle ese dinero a nadie. No era lo que yo creo que es justo", dijo.

Al contar el número de veces que renunció a convertirse en millonario o en una persona más exitosa en la vida, el jefe de MTN dijo: "La integridad es el valor que prima en mi vida. Fueron tres las veces en las que renuncié a sumas millonarias de dinero. Esas renuncias me llevaron a la quiebra, pero gracias a mis valores, hoy soy la persona más feliz del mundo porque no tengo ningún peso de conciencia ".

Adadevoh enfatizó la necesidad de vivir con valores y tener integridad. Aunque los desafíos que cuestionarán los valores de uno pueden parecer inevitables, es importante que uno sea lo suficientemente disciplinado como para tomar decisiones audaces y defender sus principios. "El éxito sin principios no es éxito, y si realmente quieres triunfar en la vida, necesitas que tus valores sean lo que te definan como persona y como profesional", dijo.

La experiencia laboral de Selorm Adadevoh

MTN nombró a Selorm Adadevoh como el nuevo Director Ejecutivo (CEO) de MTN Ghana. Cogió el testigo de Ebenezer Asante, que ahora es Vicepresidente del Grupo MTN. También fue Director Comercial y Jefe de Servicios Financieros Móviles (MFS) para Millicom (Tigo) Ghana. Trajo un amplio conjunto de habilidades para su nuevo rol en MTN, incluida la experiencia en la industria de la tecnología