Desestiman la demanda del Real Madrid por la gestión de derechos audiovisuales

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid ha desestimando íntegramente el recurso interpuesto por el Real Madrid CF contra la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por las sanciones del Órgano de Control para la gestión de los derechos audiovisuales por incumplimiento del Reglamento para la Retransmisión Televisiva de LaLiga.

En el fallo, con fecha de 10 de enero y al que ha tenido acceso Europa Press, se confirma la competencia del TAD para revisar las sanciones impuestas así como la legalidad del Reglamento para la Retransmisión Televisiva y su procedimiento sancionador. Asimismo, el juzgado da la razón a LaLiga en que el plazo de caducidad en los expedientes sancionadores instados es de tres meses, y no de treinta días. En un comunicado, LaLiga indicó que tras analizar cada una de las sanciones impuestas, por un valor de hasta 90.000 euros, y recurridas por el Real Madrid, todas han sido confirmadas y han ratificado los argumentos expuestos en la resolución cuestionada por el club blanco.

Además, la patronal de clubes señaló que "los hechos sancionados en los distintos procedimientos se entienden acreditados a través de las listas de comprobación en las que constan claramente las infracciones al Reglamento para la Retransmisión Televisiva de LaLiga". Y que el Reglamento para la Retransmisión Televisiva "ha de interpretarse de la manera realizada" por el Órgano de control, el Juez de Disciplina Social y el TAD y que el Real Madrid "ha de cumplirlo conforme a dicha interpretación". Para LaLiga, la comercialización y gestión de los derechos audiovisuales ha de interpretarse en el sentido realizado por los órganos de control, "lo que no se conseguiría de dejar plena libertad a los clubes en el modo pretendido por el Real Madrid".

En relación con la capacidad disciplinaria otorgada a la LaLiga por la Ley del Deporte y el Real Decreto de 2015 sobre la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales del fútbol profesional "no se entienden vulnerados", señala LaLiga, los principios de legalidad y tipicidad de las normas del procedimiento, culpabilidad, personalidad de las penas o error en la interpretación de las normas. No estamos, añade LaLiga, ante hechos al margen del ámbito de aplicación del Real Decreto Ley de mayo de 2015 "sino ante un Reglamento aprobado por el órgano competente, ejecutivo en tanto no se declare su ilegalidad".

El organismo presidido por Javier Tebas recordó que en relación con las impugnaciones formuladas por el Real Madrid CF frente a las sanciones impuestas por incumplir el Reglamento para la Retransmisión televisiva se han dictado ya siete resoluciones judiciales inadmitiendo los recursos formulados por el club blanco y otras seis confirmando los argumentos de LaLiga, cuatro de ellas frente a dicha entidad.