Depósito o empezar a invertir: cuándo conviene rentabilizar el dinero ahorrado

Septiembre es como un nuevo inicio de año para todos y entre los quehaceres del mes debería estar realizar un balance de las finanzas tras el verano y plantearnos cómo rentabilizar el dinero que tengamos. Podemos hacerlo tomando la decisión de empezar a invertir o con un producto con menos riesgo, como los depósitos. En este artículo los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com nos explican los pros y los contras de ambas opciones.

¿Cuándo se debe escoger un depósito?

Los depósitos son el producto adecuado cuando se quiere ganar algo de interés sobre el dinero ahorrado, pero no se quiere asumir el riesgo de perderlo. Es decir, son adecuados cuando la prioridad es conservar ese capital. Antes de contratarlos conoceremos la rentabilidad que se obtendrá y esta cifra no dependerá de las fluctuaciones del mercado, sino que será un interés fijo.

Los depósitos tienen un plazo de tiempo determinado, por lo que antes de contratarlos es importante ajustar ese plazo al tiempo durante el cual no necesitaremos el dinero, ya que muchos no se pueden cancelar anticipadamente y los que sí ofrecen esta posibilidad suelen aplicar una penalización si se cancela el contrato antes de tiempo. La parte positiva es que existen depósitos a corto, medio y largo plazo, por lo que se pueden usar tanto para rentabilizar el dinero que necesitemos usar dentro de poco como el que no vayamos a necesitar en varios años. Por otra parte, las entidades que ofrecen depósitos en la Unión Europa están adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos de su país, por lo que los clientes tenemos cubiertos hasta 100.000 euros por titular y entidad.

Por último, algo a destacar de este producto es que es fácil de entender, por lo que no se requieren conocimientos complejos en finanzas ni tener un amplio bagaje en inversión para abrir un depósito. Así que será más fácil de comprender que otros productos para invertir. ¿Existen depósitos con buena rentabilidad? Actualmente en el mercado español hay pocos depósitos que ofrezcan una remuneración interesante y algunos piden mínimos de dinero que pueden rondar los 50.000 euros.

Buscar depósitos fuera de España, una forma fácil de conseguir rentabilidad

Algunos bancos de otros puntos de Europa ofrecen depósitos con mejor remuneración. Desde España, estos depósitos pueden contratarse a través de la plataforma online Raisin, que nos permite contratar, de forma fácil y sin comisiones, depósitos de varios bancos europeos.

Desde HelpMyCash.com destacan como uno de los más rentables actualmente el depósito a tres años de Banca Progetto al 1% TAE; por otro lado, también está el depósito a dos años de J&T Banka al 0,90% TAE y el depósito a un año de Coop Pank al 0,55% TAE. Todos estos productos están protegidos por los fondos de garantía de cada país, que generalmente cubren hasta 100.000 euros por cliente y banco.

¿Cuándo se debe invertir?

Por otro lado, la opción de invertir es la adecuada si estamos dispuestos a asumir riesgo para nuestro dinero, con el fin de alcanzar una rentabilidad potencial mucho más alta. Por ejemplo, con un fondo de inversión o una cartera de fondos de inversión. Si encaramos la inversión de cara a la jubilación, también podemos consultar planes de pensiones que encajen con lo que buscamos. Como nos recuerdan desde HelpMyCash.com, no debemos invertir nunca el dinero que necesitemos a corto plazo, por ejemplo para pagar los gastos del mes, ni tampoco todos los ahorros (una parte de nuestro dinero debería estar en productos sin riesgo).

Invertir requiere tener conocimientos de los productos y también, de forma general, de los mercados. Hay que tener claro cómo funciona el producto que contratamos y qué riesgo debemos tomar dependiendo de nuestro perfil de inversor. No todos los productos tienen el mismo nivel de riesgo. Nunca debemos invertir si no entendemos el producto que estamos contratando y si este no se ajusta a nuestro perfil de riesgo.

Si tenemos dudas sobre qué productos de inversión encajan con nosotros, podríamos buscar asesoramiento profesional o consultar entidades como los robo advisors. Los robo advisors ofrecen carteras de inversión (con varios fondos de inversión) y diferente nivel de riesgo. De forma gratuita realizan un test al inversor y asignan, de entre sus carteras, la que encajaría mejor con cada cliente según su perfil de inversor. Además de esto también se caracterizan por tener comisiones bajas y utilizar la tecnología para automatizar algunos procesos de la inversión. Los que más destacan con sus carteras de inversión en España son Indexa Capital, Finizens e inbestMe